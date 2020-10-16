港資來台／4大優勢挺住金融中心地位　台灣短期很難取代

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港資來台／4大優勢挺住金融中心地位　台灣短期很難取代

記者顏真真／專題報導

calendar_today2020-10-16 10:10:00

▲香港內部動盪，不僅資金出走，亞太金融中心地位也面臨考驗，不過，銀行業認為短期內香港金融中心地位仍難以被取代。（圖／記者顏真真攝）
▲香港內部動盪，不僅資金出走，亞太金融中心地位也面臨考驗，但銀行業認為短期內香港金融中心地位仍難以被取代。（圖／記者顏真真攝）
香港因反送中、港版國安法通過，不僅資金出走，甚至亞太金融中心地位也開始動搖，誰可能趁勢取代香港金融中心的地位？新加坡、東京、首爾、曼谷、深圳，還是鄰近的台灣可能崛起？銀行坦言，4大優勢讓香港金融中心地位短期不受影響，台灣要想奮起直追，建議從立法、教育、基礎建議及稅制上逐步調整，才可能爭取機會。
兆豐銀行分析，香港金融中心的定位主要仰賴低稅負、高自由化及國際化及完善的金融制度，短期不易改變，學者專家亦分析香港之所以成為國際金融中心有4大條件，首先，香港「擁有廣大的經濟腹地」，為中國大陸重要的轉口貿易港，物流集散易於金融服務業的發展，而且香港除了是外資企業籌資或投資中國大陸的跳板，更是中資企業對外籌資的主要基地。
香港第二個優勢就是「採行英美法系」，與倫敦與紐約擁有相同法律邏輯，且英美法系較大陸法系（如台灣）更能賦予金融業發展所需的較大彈性。第三優勢在，全球金融市場多為24小時運作，而英文為香港的官方語言，又有位於亞洲的時區優勢，「便於串起與倫敦及紐約的24小時金融交易」。當然，香港還有第四個優勢，就是「匯率穩定」，也是讓香港能成為金融中心的重要因素。

也因為香港在貿易及金融商品等開放度均明顯較台灣自由，且稅制較為簡化、法規制度面嚴謹均比照先進國家運行，因此台灣短期間難以取代香港金融中心地位。

台北富邦銀行及台灣銀行也認為，香港亞太金融中心地位短期內不受影響。北富銀分析，主要香港具有健全、透明及高效的法律制度及信息流通環境，還有大量受良好教育的專業人士、世界級的機場、港口等基礎建設，還有稅率低。

台灣銀行也提到，香港成為亞太金融中心地位有其背景與優勢，從反送中運動到港版國安法等，雖使香港其國際金融中心地位面臨巨大挑戰，然香港仍具有相當的法治與透明化程度，只要其資金流動、稅務制度等相關法規、制度無重大變化，香港的亞洲金融中心地位短期內仍不易被取代。

新光銀行總經理謝長融同樣認為，台灣要取代香港亞太金融中心地位還滿有挑戰的，但因中美貿易戰，加上稅租優惠，帶動台商回台投資擴大及資金需求，如果金管會推動的財管2.0上線，相信台商會更願意把資金匯回台灣。
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