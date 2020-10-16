港資來台／4大優勢挺住金融中心地位　台灣短期很難取代

香港第二個優勢就是「採行英美法系」，與倫敦與紐約擁有相同法律邏輯，且英美法系較大陸法系（如台灣）更能賦予金融業發展所需的較大彈性。第三優勢在，全球金融市場多為24小時運作，而英文為香港的官方語言，又有位於亞洲的時區優勢，「便於串起與倫敦及紐約的24小時金融交易」。當然，香港還有第四個優勢，就是「匯率穩定」，也是讓香港能成為金融中心的重要因素。
也因為香港在貿易及金融商品等開放度均明顯較台灣自由，且稅制較為簡化、法規制度面嚴謹均比照先進國家運行，因此台灣短期間難以取代香港金融中心地位。
台北富邦銀行及台灣銀行也認為，香港亞太金融中心地位短期內不受影響。北富銀分析，主要香港具有健全、透明及高效的法律制度及信息流通環境，還有大量受良好教育的專業人士、世界級的機場、港口等基礎建設，還有稅率低。
台灣銀行也提到，香港成為亞太金融中心地位有其背景與優勢，從反送中運動到港版國安法等，雖使香港其國際金融中心地位面臨巨大挑戰，然香港仍具有相當的法治與透明化程度，只要其資金流動、稅務制度等相關法規、制度無重大變化，香港的亞洲金融中心地位短期內仍不易被取代。
新光銀行總經理謝長融同樣認為，台灣要取代香港亞太金融中心地位還滿有挑戰的，但因中美貿易戰，加上稅租優惠，帶動台商回台投資擴大及資金需求，如果金管會推動的財管2.0上線，相信台商會更願意把資金匯回台灣。