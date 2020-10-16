港資來台／台灣要搶攻高資產客戶　財管2.0能做什麼？

根據財政部統計，截至今（2020）年8月14日為止，總計共1022件申請匯回，申請匯回金額約新台幣2166億元，比原預期1300億元多逾800多億元，資金匯回主要來自於香港、中國大陸，少部分則從租稅天堂與OBU（國際金融業務分行）匯回。但由於專法實行第2年仍有10%優惠稅率，依照首年申請規模來看，央行也預期，滿2周年時境外資金匯回金額預期可望超過4000億元。
雖然香港動盪局勢，對本國銀行香港業務影響已顯現，除存款明顯減少，今年上半年獲利也出現4年來同期首度衰退，甚至繼土地銀行、台灣企銀之後，合庫銀行也放棄香港財管業務。合庫金暨合庫銀行董事長雷仲達表明，合庫已決定收攤香港分行財富管理業務，相關人員也已撤回。不過，有失亦有得，銀行也看好海外資金回流商機。
兆豐銀行表示，若能於此時掌握台商金融服務需求，將回流資金導入實體經濟投資，支援台灣產業在地發展，或將有助於台灣產業升級。當然，境外資金回台也是金融業發展的好機會，也因此金管會也針對億元高資產客戶推出新財管方法，即號稱「媲美星港」的財富管理2.0方案，放寬銀行可以對高資產客戶提供8項金融商品及服務，以推升銀行理財產業競爭力。
這次放寬銀行對高資產客戶提供的金融商品及服，包括一、銀行發行的外幣金融債券可連結衍生性金融商品或為結構型債券；二、銀行可以信託或兼營證券自營的方式提供前項的商品；三、DBU 可以兼營證券自營業務的方式與高資產客戶買賣境外結構型債券；四、國銀或證券商的海外分支機構或轉投資公司可發行境外結構型商品；五、OBU可對高資產客戶提供臺股衍生性金融商品；六、高資產客戶投資外國債券可不受信評的限制；七、可依銀行自訂規範辦理境外結構型商品審查程序；八、依高資產客戶需求提供金融商品或顧問諮詢服務。
不過，因採「差異化監理原則」，整體39家國銀中僅18家銀行符合申請資格。金管會銀行局長莊琇媛表示，這些鬆綁措施，除了讓銀行能夠依照客戶的需求，自行開發多元化的金融商品，提高金融商品的研發能力，而不再只是扮演「通路商」的角色。此外，也透過高資產客戶的參與，增加台灣金融市場的深度與廣度。
雖然目前市場對台灣想取代香港亞太金融中心地位看法悲觀，但兆豐銀行表示，財管2.0內容聚焦於金融商品與服務的開放，希望藉由法規鬆綁，鼓勵金融機構進行商品研發、培育人才，以高資產客戶需求開發多元金融商品，期待透過高資產客戶參與，增加本國金融市場深度與廣度，尤其境外資金是否回台，企業主多為稅負考量，政策上如台商回台投資行動方案、發布解釋令及資金匯回專法等，對於稅負多有著墨，且資金匯回專法開放一定比例可投資金融商品，財管2.0可提供更多元商品，應可在吸引境外資金運用管理方面增加競爭力。
台北富邦銀認為，從成果來看，政府近年透過各種措施積極鼓勵海外資金回台的各項政策，包括「投資台灣3大方案」、「海外資金匯回專法」等，已發揮一定成效，在回台資金充沛，加上國內已有相當規模的高資產客群，這次金管會推動的「財富管理新方案」，透過法規鬆綁，將進一步開放更多元化的金融商品及服務，有利於回台資金在台灣找到理財解方，並能擴大我國財富管理業務規模，培植財富管理人才，強化金融機構商品研發能力，提升我國金融機構的國際競爭力。
新光銀行總經理謝長融也覺得台灣要取代香港亞太金融中心地位還滿有挑戰的，不過，由於中美貿易戰，加上稅租優惠，也帶動台商回台投資擴大及資金需求，如果金管會推動的財管2.0上線，相信台商會更願意把資金匯回台灣。
此外，由於境外資金分為國人境外資金及外國人境外資金，國人境外資金返台考量點多為稅負，需仰賴政策支持，解決資金返台，才有後續理財投資商機，外國人資金來台多考量獲利，除稅負外還受限於人才、技術、通路、法規等，因此，銀行認為如台灣能發行台股結構型商品於境外銷售應有商機。
不過，也有學者認為開放只是跨出第一步，重點仍要看金融業是否有能力提供如香港、新加坡業者商品與服務，滿足高資產客戶需求，因此台灣金融業是否真能掌握契機，順著整個國際金融情勢，擴大我國財管業業務規模，增加台灣金融市場的深度與廣度，提升我國金融業國競爭力，還有待觀察。