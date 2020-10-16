港資來台／台商資金回流最愛廠辦　汐止交易熱成大贏家

以行政區來看，新北汐止區工廠廠辦交易市況最為熱絡，光汐止區工廠及廠辦交易件數就高達218件，甚至還高於不少縣市全縣的交易量；不僅如此，成交總金額也突破百億，高達105億元，在這波台商回流設廠下，成為大贏家。
對此，屋比房屋總監陳傑鳴表示，今年因受到新冠肺炎侵擾，全球不少廠商生產線都停擺，損失都相當巨大，不過由於台灣防疫成效卓著，在這波疫情衝擊下，經濟受創程度相對較小，確實也增加不少廠商投資信心，加上工業區區位及整體發展若都不算太差，也都能吸引廠商投資設廠。
陳傑鳴指出，為了拚經濟、鼓勵台商回流投資，去年以來台灣政府火力全開，一共提出了「歡迎台商回台投資行動方案」、「根留台灣企業加速投資行動方案」、「中小企業加速投資行動方案」等三大吸引企業投資台灣的方案，截至9月11日止，已審核通過1兆1092億的投資金額、650家企業通過審核，成效相當卓著。
另一方面，陳傑鳴提到，除中央政府積極招商外，各地方政府同樣也卯足全力吸引廠商投資設廠，以新北市汐止來說，因臨近南港經貿園區、內科等產業重地，近年新北政府更積極打造「大汐止經貿園區」，並串連雙北市產業黃金軸帶，因此獲得不少國際大廠與企業青睞紛紛搶進，從工廠及廠辦交易熱度居全台之冠即可見一斑。
汐止廠辦的交易火熱，也反映在另一家業者數據中。根據台灣房屋趨勢中心觀察，今年1至5月新北市各區的工廠廠辦交易量，其中以汐止交易筆數最多達41筆，累積銷售金額為16.7億；其次分別為中和31筆、永和20筆，也都超過10億；就整體而言，今年新北市累積廠辦總銷達77.7億。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近2年因美中貿易戰及今年疫情返台潮，確實有不少台商在新北、桃園尋覓合適廠辦，新北市以汐止的交易最熱，其中又以遠雄U-town最多，目前今年已揭露15筆交易。
張旭嵐分析，由於汐止廠辦比內湖南港便宜，遠雄U-town走立體化廠辦概念，將廠辦、商辦和賣場結合，打造一個新的機能型工作商圈，平均單價約在30至32萬，百坪辦公室總價3千萬左右，吸引不少科技公司進駐，二期C、D棟去年完工，也不乏有大廠陸續買進，包括宜進實業4月砸5.6億加購，增添汐止商辦熱度。
受廠辦投資熱度影響，大汐止地區的房市也頗受到青睞。永慶房產集團根據實價登錄資料統計，大汐止經貿園區所在的汐止區，近1年住宅成交筆數為1712筆，還贏過有內湖科技園區的內湖區。
永慶不動產汐止新台五加盟店業務經理秦德雄指出，受到這波疫情影響，許多國內資金出不去，但又有很多台商資金回流，這些金流就只能往房地產、股票投資；有了外部刺激後，國內原本的首購族、換屋族等也受到影響，認為現在就是入手房產最好時機，因此更加願意成交。
秦德雄指出，汐止的中古公寓約2字頭、電梯大樓3字頭、新成屋也大概4字頭，房價相對親民，再加上近期傳出台北捷運汐止民生線已經通過環評，因此又更加助長買氣，最近可以說是「房子都不夠賣了」，許多銷售期會拉很長的案子，都很快就成交；若以汐止周邊加盟店業績來看，今年來客數、成交件數與去年同期相比，都有成長2至3成。
永慶房產集團業管部資深經理謝志傑也分析，近年政府將重心放在由中研院主導的國家級生醫產業聚落，從南港一路發展到汐止，其中汐止的進駐成本較低，因此也成為生技業競相進駐的熱區，目前已有緯創軟體、精華光學、台灣醣聯、鑫品生醫、其陽科技等大型企業進駐；大量的就業人口為房市帶來支撐，加上聯外交通便利，且「2字頭」的房價又較鄰近的南港、內湖親民，吸引不少首購族青睞。