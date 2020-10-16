港資來台／港人最愛淡水、新莊　捧千萬現金來台灣買房

港人為何會特別來到台灣居住呢？這與國際情勢有很大關係。
東森房屋新莊科達思源店店長林俊傑提到，隨著去年底中美貿易戰、新冠肺炎疫情等因素，再加上香港反送中、國安法等事件影響，今（2020）年過年以來不少港人都到台灣，這也間接影響到房市。
21世紀不動產淡水沙崙加盟店店長陳火旺也說，台灣與香港相比，較為民主自由，且語言也能互通，加上過去在香港可能8坪小公寓就得要上千萬台幣，在台灣同樣價位能選擇更大、更新且有景觀的房產，所以不少人會選擇來台定居。
事實上，根據內政部截至2019年底統計，香港人在新北市設籍人數有2774人，是全台最多港人移居的城市。林俊傑就提到，港人原本生活就相當習慣地鐵、巴士，因此他們置產的地方首重捷運沿線，尤其機場捷運可通往台北市與桃園機場，對香港人來說，不管是要返港或到市區都相當方便；因此，有機場捷運、台北捷運環狀線等通過的「上新莊」，就吸引許多港人來看房。
據林俊傑觀察，他們店內今年以來，港人來店內詢問的人數約佔每月整體看屋數5至8％的比例，他們較喜愛25至40坪大的兩房到三房房型，也就是總價落在2000萬以下的中小坪數主流產品，最熱門的總價帶是1000至1500萬元的產品。「港人置產不愛中古屋或老公寓，大多會挑選電梯大樓或新成屋；而這種產品在頭前單價約落在42萬至45萬，在新莊副都心約47萬至50萬初頭，這種價格與北市市區相比相對親民，因此會受到港人愛戴。」
另一個港人樂居的寶地，就位於新北淡水。
陳火旺指出，淡水有山有海，與香港景觀相當類似，尤其近期淡江大橋即將完工，只要20分鐘左右就可能到機場，所以吸引不少港人來置產。
除了景觀與交通之外，房價親民也是港人移居的重點。「淡水這邊房價一坪約20萬左右，與香港每坪超過100萬相比是天壤之別，再加上先前有反送中、國安法等事件影響，因此確實近期店內有成交滿多港籍客戶。」據陳火旺觀察，店內在今年以來，港籍客人的成交數已經成長到2成左右，目前還有4、5組客戶正在看房，且未來「只會增加，不會減少！」
不過，會選擇來淡水置產的港人身分也有所不同。
陳火旺說，淡水屬於觀光勝地，氣氛較為休閒，所以港人會選擇來到這邊，「一般來講是口袋比較深、層次比較高的客群，他們原則上都不貸款，都是拿現金買房！」這些香港人首先會選擇有景觀的電梯大樓，可能由於在香港就習慣做大眾工具，較沒有開車習慣，因此不追求車位，更特別的是，「他們會來到淡水置產大多是整個家庭或親朋好友一起過來，因此所選擇的房型會要求三至五房等大坪數的新成屋產品。」
除了新北市之外，根據內政部數據，台中市截至去年底已有1392位港人定居，人數位居全國第三。「今年（港人）市場很熱。」21世紀不動產七期河南加盟店經理陳若嘉表示，以他們店內來說，10位客人中就會有1位是來自國外，若以成交率來看，今年3、4月以來店內香港客戶成交率也明顯成長1至2成。
港人為何會選則台中七期置產呢？陳若嘉分析，七期、八期周邊近年來生活機能逐漸成熟，且市景地貌也較為進步、先進，與香港的都會感類似，有可能因此受到廣大港人的青睞。
會選擇在七期周邊買房的港人，大多是擁有1至2位小孩的40多歲年輕小夫妻，他們可能是在台灣已有創業或工作，原本是短期租屋，但近期開始決定在台灣定居，最後選擇來到七期看房。陳若嘉說：「這些香港客戶預算都在1500萬以上，大多會選擇社區型別墅或電梯大樓的公寓，最後成交價約落在2000萬左右，也有少數人會選擇3000萬以上的產品。」
另一方面，21世紀不動產企劃研究室襄理董家菱也提醒，若是香港人想要在台灣落地生根取得台灣護照，有幾種方法，包括依親移民、結婚移民、投資移民、創業移民、專業移民、讀書移民等，然而在台購買房產的金額並沒有列入「投資移民」所需的600萬門檻，要特別注意。