高雄跨年大港橋搶先開唱 陳其邁：怕唱歌趕跑客人
記者鄭婷襄/高雄報導
calendar_today2020-10-03 13:00:00
因受到新冠肺炎疫情影響，統一集團下半年大型活動停辦，年底重頭戲「愛•Sharing高雄夢時代跨年派對」也決定停辦一次，高雄市長陳其邁表示，市府將回到大港橋，在高雄港邊舉辦跨年晚會，請市民拭目以待；而被問到會不會考慮獻唱，陳其邁則笑說：「不行不行，這樣會趕跑客人」。
高雄跨年活動從2007年起在夢時代開辦，搭配年煙火秀，每年年底都吸引大批人潮一起倒數邁向新的一年，直到2015年因高雄氣爆停辦，改由夢時代自行募資辦理，今年因受疫情影響，統一、夢時代取消下半年所有的大型活動，高雄市政府經討論後決定跨年活動將重新出發，並改將地點拉到大港橋，在港邊舉辦港都城市的跨年晚會。對於外界質疑大港橋恐因腹地太小，反而造成人潮過度集中的問題，陳其邁強調，該地點有海域、陸域，市府局處將會來妥善規劃，目前也已經初步的看了一下設計的方式，但現在還是先賣個關子，一定會是有很多新奇的亮點，節目也會更新穎、更有趣，請大家就拭目以待。
陳其邁說，大港橋現在是一個網美打卡的地點，高雄是港灣的城市，所以假如有一些水上的跨年的節目，再結合港區包括13號碼頭、蓬萊跟駁二，也可以帶動周邊商機，讓更多的人不管是搭輕軌、或搭捷運，都能夠體驗到港灣的美景。而在上任後的首次跨年晚會上會不會考慮獻唱？陳其邁直說：「不行不行，獻唱會趕跑客人」，笑說自己知道要量力而為，不要破壞氣氛，年輕人喜歡的這些活動，活動舉辦的方向會希望民眾能夠跟自己心愛的人一起來，在跨年能夠有一個美好、新的開始，這是大家共同的期待，他也要求在活動設計上要比較有趣一點、有變化一點，不要每一個縣市大家都一樣，電視轉到哪一台都千篇一律，真的是很無聊，要發想一些創意，所以就趁機做一些調整。