高雄市議會定期大會將登場 新市府準備接招
記者鄭婷襄/高雄報導
calendar_today2020-10-04 15:00:00
高雄市議會第3屆第四次定期大會將於10月5日起開始，這也是新市府上台首次正式與議會正面交鋒，面對藍綠議員磨刀霍霍，高雄市長陳其邁表示議員要準備，市長當然也要準備，議員們怎麼出招，我們就怎麼接招，假如在議會上對於市政有批評，我們作的不好當然要虛心接受。
高雄市議會日前召開程序委員會議，除同意35案市府提案及1案有關機關提案上程，第4次定期大會市長施政報告後議員及黨團聯合質詢發言時間仍維持各10分鐘，黨團質詢順序將由各黨團總召協商決定。截至9月18日，議會計收到市府提案35案及有關機關提案1案，市府提案包高雄市議會指出，括民政類1案、社政類11案、財經類3案、教育類7案、農林類5案、交通類1案、警消衛環類4案、工務類1案及法規類2案，經程序委員會審慎討論，全數同意上程。
有關市長施政報告後的議員及黨團質詢發言時間，程序委員會決議維持第3次定期大會議員個人質詢10分鐘及黨團聯合質詢10分鐘的執行模式，議員個人質詢順序於預備會議時併同總質詢順序抽籤決定，黨團聯合質詢順序則由各黨團總召協商決定。市長施政報告及質詢將於10月7、8日登場，陳其邁認為，議員在各選區跑來跑去，瞭解地方民眾的想法，假如在政策上有需要溝通的地方，必須在議會上跟議員在政策上能夠有所討論有所辯論，這都對高雄市的進步有好處，這也是民主政治裡面非常最重要的地方，所以態度謙虛、就事論事，能夠讓整個政策的形成能夠有更好的討論。