刺網漁具實名制　澎超前布署10月28日擴大全縣辦理

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刺網漁具實名制　澎超前布署10月28日擴大全縣辦理

記者張塵/澎湖報導

calendar_today2020-10-04 12:00:00

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▲澎湖縣政府於108年7月30日公告「澎湖縣所轄海域刺網漁業漁船(筏)作業使用刺網漁具限制事項」，並於109年1月1日開始實施，保育海洋的工作比起中央政策可算是超前布署。（圖／澎湖縣政府提供）
農委會漁業署宣布明年七月起刺網漁具將強制實施「實名制」，違者最高罰十五萬元，根據海洋保育署統計，去年台灣即清理出漁網、漁具重達六十公噸，全球每年有六十四萬噸漁具遺失海中，如同「海中鬼網」，估計每天八百隻鯨豚遭纏繞致死。
▲澎湖縣政府超前布署，並辦理五鄉一市說明會向漁民宣導，109年4月6日、5月6日在第三漁港漁具整補場協助漁友實施實名制，預計10月28日將擴大全縣辦理。（圖／記者張塵攝，2020.09.28）
▲澎湖縣政府超前布署，並辦理五鄉一市說明會向漁民宣導，109年4月6日、5月6日在第三漁港漁具整補場協助漁友實施實名制，預計10月28日將擴大全縣辦理。（圖／記者張塵攝，2020.09.28）
澎湖縣政府於108年7月30日公告「澎湖縣所轄海域刺網漁業漁船(筏)作業使用刺網漁具限制事項」，已於109年1月1日即已開始實施，比起中央政策超前布署，於108年時辦理五鄉一市共6場示範說明會向漁民宣導，109年4月6日、5月6日至第三漁港漁具整補場協助漁友實施實名制，預計10月28日將擴大全縣辦理。
至於進出港船舶檢查部分，海巡署第七岸巡隊目前每月一次回報已完成實名制之漁船筏數量、宣導情形等，執行至今未發現無違規情事，可見澎湖漁民配合政策推動效果良好。澎湖縣政府也領先全台，委託國立台灣海洋大學針對澎湖海域刺網作業性質，提供實名制滾動式檢討之學術意見，期能加強網具流失之管理，同時也能減輕漁民負擔。

▲刺網常與礁石糾結成為「海中鬼網」，纏繞海鳥、海龜、鯨豚等生物，導致魚類器官損害或死亡。（圖／記者張塵攝，2020.09.28）
▲刺網常與礁石糾結成為「海中鬼網」，纏繞海鳥、海龜、鯨豚等生物，導致魚類器官損害或死亡。（圖／記者張塵攝，2020.09.28）
廢棄漁具不僅影響船隻航行、遭海洋生物誤食，很多漁具下海前會浸泡化學藥劑，長期漂浮海洋將釋放藥劑、破壞環境，廢棄漁具對環境最嚴重影響是「幽靈漁撈」，尤其刺網常與礁石糾結，最後成為「海中鬼網」繼續在海中捕魚，纏繞海鳥、海龜、鯨豚等生物，導致器官損害或死亡。
漁業署說，已預告「刺網漁業漁具標示措施」草案，預計明年上路，會有半年宣導期，明年七月強制執行。漁網浮球、浮子必須標示漁船編號，若不標示或遺失未主動通報，可罰三萬元至十五萬元。
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