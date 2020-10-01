中秋節後好運連連！「4生肖」財運暴漲　第一名有望加薪

屬狗的人在中秋節之後，運勢可達到下半年的最高峰，命中有「天財」吉星相助，讓生肖狗好運連連。如果是正在求職的人，有機會在中秋假期後，收到任用通知，或尋覓到一個好職位，收入比以往更多。有工作的人事業上也有所提升，財運變佳，遇到大客戶上門，不僅使你訂單暴量，還幫你做宣傳，讓你越來越旺！
第三名、生肖豬
生肖豬在中秋節過後，貴人運勢強大、財運暴漲，不僅在工作事業領域有貴人提拔，一路好運攀升，有機會加薪、升官，生活中也會出現貴人，幫助你在不熟悉的理財領域，找到適合自己的投資標的，讓你能夠開始利用「錢滾錢」的方式增加收入，記得幫自己的福利多主動爭取，能有意料之外的驚喜。
第二名、生肖猴
屬猴的人在中秋節之後，運勢一路走高並漸入佳境，特別有「祿存」吉星扶持，事事吉利、好運臨門，財運想擋也擋不住！加上有貴人運，遇道事情都能逢凶化吉，自然好運滿滿。特別是你的偏財運很不錯，建議你可參加抽獎，或是買張彩券，都有機會中獎。另外，公司也可能額外發獎金，使你口袋滿滿的享受假期。
第一名、生肖牛
生肖牛今年夾帶著超強氣勢，為自己累積不少經驗與人脈，並腳踏實地的做事，在中秋節過後，有「三台」吉星加持，加上生肖牛原本就打好的基礎，財運及事業運都將翻倍暴漲，容易獲得意外獎金，收入也可能升高，創業的人生意興隆，開始站穩腳步，過往所虧損的金錢也能回收。年底前的這一波好運，使你財源滾滾、一飛沖天！（編輯：許苡晴）