金曲31／朱海君叩關台語歌后　與「偶像」並列開心瘋了

朱海君第二度入圍金曲獎「最佳台語女歌手」，談到入圍心情，她笑說：「我是很如『俗辣』的一個人，所以我跟朋友說不准告訴我公布入圍是哪一天。」接著提到，她製作專輯《花開的時》，用跟以往不一樣的方法去詮釋，讓人聽了歌會有療癒的感覺，「很多人說真的有感動到，我是用內心的感覺，掏心掏肺的詮釋歌曲的情境跟意義。」
對於這次的專輯，朱海君很滿意，因為是她挑戰自己，經歷過磨練期，才把這樣的風格融入在專輯中。而寵粉的她，也時常在網路上與歌迷互動，還會與粉絲討論專輯、分享意見。不過也曾碰到奇怪的粉絲，「曾經有個男粉絲傳訊息跟我說，『演出之後留下來，想跟你聚聚』。」讓朱海君一頭霧水，對於這些疑似騷擾的訊息，她也有一套應對方式，就是不理會。
朱海君對於金曲獎公布入圍名單印象深刻，原來當時她正在做家事，且因為前幾日剛買了新包包，所以正在尋覓適合的地點藏包包，等到快藏好的時候，卻突然聽到老公NONO的腳步聲，「我嚇壞了，馬上把櫃子關起來，手指還被夾到，他一上來就抱著我說『老婆，我們成功了！』他的開心程度，大概就像看到我驗孕棒2條槓。」
而這次與杜忻恬、潘越雲、王瑞頡、張涵雅一同角逐台語歌后寶座，問朱海君最大的勁敵是誰，她思考了許久才回答：「我真的沒有想到『勁敵』，只有跟她出現在同一個名單的那種興奮，她就是潘姐（潘越雲），她是一個很有故事的人，我很喜歡她。」朱海君說起與潘越雲相識的過程，原來她第一次見到潘越雲時，就被對方深深吸引。
朱海君保養有成，尤其是鎖骨，她透露這個部位非常能展現女孩子的美麗，因此她每天都會按摩，講到此，記者問到那金曲戰袍的尺度？她賣了個關子：「祕密，請大家拭目以待，好看比較重要！」
此外，如今歌壇新人輩出，朱海君也談到未來想要合作的歌手類型，她首選吉董，「他是一個很酷的人，灑脫中有著靦腆的性格。」除了吉董外，吳克群、蕭煌奇、萬芳、李玖哲、阿杜她也都想合作。