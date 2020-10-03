綠川河岸藍帶串聯公園綠帶 　營造景觀空間

此外，透過景觀跨橋以無障礙坡道連接兩棟建築（長春國民運動中心A棟及B棟場館），下方為水道及慢跑步道，運用不同高程的連接動線，塑造全區景觀動線的流暢感。鋪面材料搭配鄰近的台中文化創意產業園區（台中舊酒場）紅磚造倉庫元素，延續為長春公園北、南兩翼街角廣場的透水陶磚鋪面，園內環池漫步道主要以大地色系的無邊壓花地坪與喬木群落相呼應，局部銜接上仿木紋磚與仿跑道的金鋼砂鋪面，營造出「運動公園」的主題意象。

水利局指出，綠川河道長6公里，水利局積極推動水環境改善計畫，採分期分段施工，綠川水環境改善計畫獲內政部營建署及行政院環保署核定約13億元補助，目前正積極趕工中，未來水道整合周邊的鐵道、綠園道，將點全面串連成線到面，結合綠水生活，讓民眾擁有水岸景觀休憩空間，打造台中新好生活。