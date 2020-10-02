獲台積電青年築夢計畫補助 紀錄片《1819》募資計畫啟動
獲台積電青年築夢計畫補助 紀錄片《1819》募資計畫啟動
記者李春台/桃園報導
calendar_today2020-10-02 20:00:00
耗時兩年拍攝、製作，由青年導演陳毅執導的紀錄片《1819》，挑戰攝影機進入南崁高中，獲得台積電青年築夢計畫補助，但後製經費仍嚴重缺乏，募資計畫將於9月30日正式啟動，為期兩個月的募資，目標募集後製資金50萬元，希望能順利達標﹔桃園市長鄭文燦透過錄影表示，陳毅是個有夢想、有行動力的年輕人，他要祝福紀錄片拍攝成功。
陳毅表示，這部紀錄片耗時兩年製作，劇組由六間不同大專院校學生組成，期間拍到了許多有趣的東西，包含學生上課、畢業旅行、學測、運動會等日常生活，全片扣緊教育議題、卻不批評制度，以平等的姿態，盼望讓觀眾好好觀視這群高中生獨特的生命力。陳毅提及，紀錄片《1819》後製募資計畫使用FlyingV平台建置，推出的贊助方案從100元到最高贊助方案的18,190元，且有眾多精緻的回饋商品，值得不同年齡層的民眾一起來參與，幫助紀錄片順利完成，募資計畫將於9/30日正式啟動，為期兩個月的募資，目標募集後製資金50萬元，希望能順利達標。桃園市議長邱奕勝表示，今天這個片子讓我感覺到年輕真好，18歲19歲對我來說是非常遙遠的，這個片子讓我感覺到世代的變遷。邱奕勝提及，每個年輕人都有自己的夢想，成長的過程也都不一樣， 我們要給年輕人多一點鼓勵， 在這個年代我們必須去做才有未來， 年輕人有許多不同的想法我們要適應他們 接受他們 這樣社會才會進步，也祝福紀錄片《1819》的拍攝製作能夠順利完成。