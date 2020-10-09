兒童常摔跤、平衡感差　遊戲治療助「感覺統合」

7歲「小亞」從小經常絆倒、摔跤，也無法在快跌倒時，試圖恢復平衡；5歲「陽陽」在學校玩帶動唱時，總是同手同腳而被同學取笑，令他感到相當自卑，亞大醫院復健部運用「感覺統合」概念，打造遊戲關卡，讓前庭系統發展不良的孩童，藉此增強協調性，譜出悠揚「5感協奏曲」。

亞洲大學附屬醫院復健部長周立偉表示，人類學習的目的是為了適應和生存，透過身體感官系統探索環境，諸如觸覺、視覺、聽覺、嗅覺與味覺等，並與外在的人事物互動。

他強調，人類的神經系統扮演相當重要的角色，其與生俱有整合感覺和動作訊息的能力，能將從身體和環境接收的感覺訊息加以組織和整理，使人類在環境中有效運用身體，和外界產生互動並做出適當反應，即為「感覺統合」。

不過復健部職能治療師施益湋指出，感覺統合不僅是盪鞦韆和滑斜坡而已，職能治療師愛爾絲博士依據神經心理與發展理論提出「感覺統合理論」，臨床上協助神經行為發展問題(感覺統合失調)的孩童，如泛自閉症障礙症候群、過動兒、情緒行為異常等，運用「感覺餐」引導孩子發展出合適的行為動作反應，和誘發大腦學習路徑，「找到最佳的互動方式」。

施益湋指出，因許多孩子會出現感覺處理障礙的情況，會進而影響其生活、學習等各方面表現，為了改善此類感覺處理障礙，職能治療師替孩子量身訂做「感覺餐」，依照每位孩子不同的感覺處理表現，制定個人化計畫，協助其順利與環境互動，並感到滿足。

施益湋介紹，結合中秋節親子共處假期，院內安排遊戲與環境文化因素結合，將感覺整合的概念融入遊戲中，提供視聽覺、觸覺、本體運動覺等，帶給孩童不同的感官動作刺激，利用環境體驗與探索之情境，訓練提升孩童的注意力及學習動機。

施益湋強調，孩童的學習是透過遊戲，以自己的方式和步調探索和體驗世界，並於探索環境過程中，學習如何生存、學習，而職能治療師的角色如同大腦的主廚，運用適當的環境因子，將感覺與動作元素，以遊戲的方式融入生活環境中，提供孩童不僅營養又美味的感覺餐，使孩童成功適應各種不同的挑戰和獲得發展。