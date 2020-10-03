房市Q2討論量大爆發！打房、炒房最受關注　新北聲量居冠

數據顯示，以上半年的房地產網路聲量來說，雖然經歷2、3月疫情高峰的低迷討論期，但在第2季暴風式的成長在6月達到全年新高，顯見民眾對房地產的關注熱度，隨著居家安全管理考量、銀行存款接近零利率、股市震盪的避險需求等利多因素增多，在網路上出現更多的詢問、討論及意見表達。
意藍資訊總經理楊立偉表示，關於房地產聲量的討論集中在Facebook、PTT、Mobile01、YouTube及LINE TODAY這5大網站平台，各網站的討論聲量皆為正成長，又以YouTube翻倍成長幅度最大。
彥星喬商總經理劉安立指出，YouTuber或Podcast這類的新形態行銷，在疫情期間隨著消費者閱聽行為的改變將會得到越來越多的關注，雖然這些網紅能得到大量的瀏覽量與曝光，但仍須關注資訊曝光後帶來的印象與評論是否為正面，因此YouTuber特質與其受眾的匹配度等元素都需被審慎思考，以減少仇富、看熱鬧等負面效應的產生。
在房地產熱門關鍵字方面，業者指出，大環境面向的討論多集中在打房、炒房、首購、投資客等帶有情緒面向的討論，顯示疫情期間原本對房價下滑的冀希未果，房價反而居高不下，與購屋能力落差仍是大部分網友的心聲；至於實際討論購屋需求面向的關鍵字，則是重劃區、房價、捷運等與購買能力、房產機能等直接相關。
楊立偉也提到，在區域聲量的表現上，六都聲量占比以新北市、台中市、台南市位居前三，除此之外新竹縣市討論聲量甚至高於台北市；若單就聲量成長率來看，前三大都會則是桃園市、新北市及高雄市。
劉安立解讀，區域聲量的表現與人口數、建案推案量及交易熱度有一定的關聯性，因此在上半年度觀察到科學園區及重劃區議題很熱，直接帶動了台南及新竹的交易情形；新北市則是有多個推案訴求在可負擔的房價範圍之內，也將持續觀察網路聲量與房市熱度的相關係數發展。