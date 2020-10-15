W標誌優質酒國家隊　台灣之光海外獎不完

最好喝的清酒，非日本才有；威士忌的專家，也不只有蘇格蘭。其實只要稍微留心，就能發現台灣優質酒國家隊，一直在你我的身邊！

財政部優質酒類認證標誌，是國內最具公信力的酒品認證標誌。此項認證，由政府主導、為國產酒品把關，並精挑細選出國比賽；截至目前，已榮獲全球233個獎項肯定，其中包含2020年甫獲德國烈酒競賽三金牌、三銀牌的6支酒品。

製酒業者生產的酒品，想申請通過財政部優質酒類認證，並非想像中那麼容易，須經由執行機關財團法人台灣優良農產品發展協會及食品工業發展研究所完成資料審查、前期輔導；學者專家進行現場評核及酒品檢驗合格，再由財政部召開本認證技術委員會審議通過，方取得認證。酒品獲得認證後，財政部還是會很嚴格地把關，分級、定期、不定期赴廠查核，以維持認證酒品的標準品質及認證公信力。





目前可認證的酒款種類，除常用的米酒及料理酒類之外，還有商務應酬、親友聚會常見的高粱酒、葡萄酒、水果酒類、水果再製酒、米酒及高粱酒之外糧穀蒸餾酒類、啤酒、糧穀釀造酒類以及其他再製酒類共計9大類別。買酒除了要選好酒，建議挑有優質酒類認證標誌，品質最有保證。



▲買酒除了要選好酒，建議挑有優質酒類認證標誌，品質最有保證。（圖／財政部國庫署提供）

國庫署現正舉辦【購物金大方送 W神探就是你】臉書活動，10月13日至11月3日期間，只要完成以下2步驟：(1)找出身邊的W標章、立刻拍照；(2)在該篇貼文下方留言區分享照片，即可參加抽獎。活動獎項為便利商店電子購物金，面額300元50名，面額200元80名，面額100元130名。更多的優質酒類認證相關訊息，可至財政部國庫署網站「優質酒類認證專區」查詢。