兩岸若開打美不參戰？專家評估美長程打擊能力落後俄中

舒孝煌說，美國在退出中程飛彈條約後，開始加速發展已經落後於俄羅斯和中國大陸的長程打擊能力，包括次音速的AGM-158長程巡弋飛彈，包含攻陸及反艦兩種不同模式，攻陸型曾兩度在敘利亞驗證實戰效能。另外，美國海軍、陸軍及空軍都加快發展極超音速武器的速度。空軍的AGM-183己經開始測試，除由轟炸機攜帶外，也將配備在新購的F-15EX上，琉球的嘉手納基地將是美部署基地之一，取代18聯隊現有2個中隊的F-15C/D。目前18聯隊並不具備對地及對海打撃能力，GM-183體積、重量都較大，只有F-15EX可以攜帶，未來配備極超音速飛彈的F-15EX，將大幅提升美國空軍在西太平洋的長程打擊與嚇阻能力。
舒孝煌分析，近年美國海軍、陸軍及陸戰隊都曾在西太平洋海域實施岸基武器對海打擊能力的部署及驗證，包括以M142「高機動多管火箭系統」打撃海上目標，同時並測試陸軍多領域作戰能力。另外2018年的環太平洋演習也驗證過由岸上發射海軍打撃飛彈(Naval Strike Missile，NSM)，未來陸軍計畫採購具反艦能力的極超音速飛彈，以強化在太平洋地區實施多領域作戰能力。美海軍與陸戰隊也會加速部署陸基極超音速武器的速度，其中海軍可能會在今年測試，以趕上目前落後俄羅斯的軍事部署速度。
舒孝煌表示，這將使美軍在西太平洋地區，除海上及空中之外，也可由第一島鏈至第二島鏈之間，由陸地扼控海洋的能力，進一步限制中共解放軍海軍的活動，他認為美國需要一些時間扳回劣勢，這是他分析美軍的部署、軍事能力與可能的因應作為。