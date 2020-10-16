影／馮玉英想念家鄉味　打造台越朋友都愛的鳴心越南小吃

還沒點餐，馮玉英就親自泡了一杯道地的越南咖啡請我們品嘗。馮玉英說，越南咖啡用很濃的咖啡和煉乳打底，咖啡滴漏完之後還要費心的將咖啡攪打起泡，傳出濃郁咖啡香之後，再倒入大量的冰塊稀釋冰鎮，一口飲下，不僅涼透心脾，濃郁的咖啡和奶香更直撲腦門，讓人精神一振。
位於中壢中央西路上的鳴心越南小吃，十多年前剛開幕時純粹都是越南姊妹們來捧場，嘗家鄉味也相聚聊天，店內當時還擺放了卡拉ＯＫ方便大家唱歌自娛。但隨著台灣客人逐漸增加，後來就將卡拉ＯＫ撤走，成為一家純粹吃越南料理的小店，來客也從當初百分之百的越南客人，到如今越南和台灣客各占一半的情況。
馮玉英說，除了好喝的越南冰咖啡之外，店內的招牌菜有：「越南牛肉河粉」、「鮮蝦手卷」、「烤肉乾拌米線」、「法國麵包」、和「炸春捲」等等小吃。馮玉英說，牛肉河粉用牛骨熬湯，再配上自製的牛肉丸和現切牛肉片，用滾湯高湯燙牛肉片就完成這到牛肉河粉。要吃之前，還要擠上檸檬汁，勾出牛肉湯的鮮甜，和越南胡椒粉的香辣。除了牛肉河粉，許多台灣客人也超愛鮮蝦手卷，馮玉英說鮮蝦手卷裡有越南米線、大量的生菜、鮮蝦和九層塔，現點現做，沾上特製的魚露汁吃，既清爽又鮮脆，夏天吃很開胃。
另一道熱賣的菜色是「烤肉涼拌米線」，她說在越南這道菜的排骨應該是用烤的，但到台灣之後，為求方便和出菜迅速，將排骨醃製汁後改以油炸方式料理，但仍不失風味，搭配米線、小黃瓜和豆芽等生菜，澆上特製的魚露醬汁，口感十分類似生菜沙拉，許多台灣客人每次來都一定會點這道，可見受歡迎程度。
馮玉英說，當初開店是因為想吃家鄉味，開了之後又成了越南姐妹的聚會談心處所。後來慕名而來的台灣客人越來越多，現在的鳴心越南小吃，已經成了台灣人了解越南美食以及文化的新地標了。馮玉英在台灣除了開店推廣越南美食，同時也投身保護促進越配們在台灣的權益和福利。鳴心越南小吃漸漸的，不僅僅是一家販售美味小吃的店家，也同時成為在台的越配，心的依靠和避風港。