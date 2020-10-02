樂遊宜蘭抽好禮　食宿遊購行好禮大FUN送

縣府指出，另為鼓勵民眾出遊，縣府更推出「2020蘭陽越夜越美麗」夜經濟系列相關活動，除延續並加強情人節夜間燈飾裝置外，更首創「2020噶瑪蘭公主文創光雕展演」，以夜經濟活動加持，提昇民眾留宿之意願，也創造宜蘭在疫情緩和後的旅遊熱潮。
縣府表示，感謝交通部觀光局推出「安心旅遊」補助專案，宜蘭縣截至目前已申請七次補助經費，累積補助金額達新臺幣4億4仟萬元（共440,000個房間數）。10月初適逢中秋及國慶日等連續假期，宜蘭旅遊市場勢必更加熱烈，而縣府也會持續向中央爭取「安心旅遊」補助，讓全案執行到10月底，以達到提振國旅市場的政策初衷。
縣府提醒民眾，除了「安心旅遊」補助之外，來到宜蘭旅遊住宿，還能參加樂遊宜蘭抽好禮活動，只要在本縣合法商家(含住宿)累積消費滿3,000元以上，將發票(收據)上傳至活動網站，就有機會抽中汽車、電動機車、智慧型手機等大獎！這麼超值的好禮，大家可千萬不要放棄中獎的機會哦！
除此之外，10月23日至25日「2020蘭陽媽祖文化節」也將熱鬧展開，除了自由行旅客優惠，針對旅行社也有「獎勵旅遊」方案，只要旅行社組團10人以上，安排參與「2020媽祖文化節遶境」行程、噶瑪蘭公主光雕展演活動及任選宜蘭觀光工廠與休閒農場之一等，每位旅客可補助新台幣350元整。