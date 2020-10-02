金曲31／歌王爭霸戰開打　6世代歌手大比拚

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金曲31／歌王爭霸戰開打　6世代歌手大比拚

記者吳雨婕/綜合報導

calendar_today2020-10-02 12:00:00｜update2020-10-03 15:59:43

▲周華健（左上起）、吳青峰、J.Sheon、張震嶽、黃明志、裘德搶歌王寶座。（圖／滾石、環球、索尼、安聯投信、亞洲通文創提供、翻攝裘德微博）
▲周華健（左上起）、吳青峰、J.Sheon、張震嶽、黃明志、裘德搶歌王寶座。（圖／滾石、環球、索尼、安聯投信、亞洲通文創提供、翻攝裘德微博）
第31屆金曲獎頒獎典禮將在10月3日登場，其中今年入圍「最佳國語男歌手」獎項的不僅有舊面孔，如「國民歌王」周華健、「大馬鬼才」黃明志、吳青峰、張震嶽，還有也有新血注入，帶有R&B風格的J.Sheon，以及充滿迷幻風的裘德，每一位歌手的歌曲風格都不盡相同，讓人難以選出心中最愛。
「國民歌王」周華健暌違6年再出新專輯《少年》，同名主打歌像是述說出道35年來的心境，那個追隨夢想的「少年」，35年的回憶、點滴，都歷歷在目，雖然年紀增長，但不變的是一個熱愛唱歌的心。周華健用溫暖的嗓音，詮釋少年時期追夢的青澀，搭配用黑白刷色的MV，更顯純粹。
▲周厚安出席挺周華健。（圖／滾石）
▲周厚安出席挺周華健。（圖／滾石）
相隔2年，J.Sheon的專輯《巷子內》帶領人更加深入他的「街巷生活」，專輯歌曲都圍繞在「街頭兄弟不只很餓還很浪漫」，以他獨特的觀察角度與幽默的歌詞，賦予R&B歌曲新的靈魂。

▲J.Sheon推出新歌《愛已死》。（圖／索尼音樂提供）
▲J.Sheon以他獨特的視角，創作出專輯《巷子內》。（圖／索尼音樂提供）
同樣是睽違6年才推出EP《遠走高飛》的張震嶽，2014年以《我是海雅谷慕》奪下金曲獎最佳國語專輯，之後不疾不徐，按照他特有的腳步，寫出首首動人的歌曲。EP以民謠為基礎，加入了嘻哈、電子風格的音樂。

▲張震嶽遇到事故現場，出手相助被讚爆。（圖／翻攝臉書
▲張震嶽同樣也是隔了6年才推出EP。（圖／翻攝臉書 , 2018.05.14）
黃明志以專輯《亞洲通話》入圍本屆金曲「最佳國語男歌手」，也是他第三度叩關歌王，專輯延續「亞洲通」系列，維持探討社會議題，引起現代人的共鳴，雖然直白且一針見血的風格讓他受到爭議，但實際上他用音樂給了許多人不同的世界觀。

▲黃明志隔離出關，親自談入圍金曲獎心情。（圖／記者林柏年攝,
▲黃明志第三度叩關歌王。（圖／記者林柏年攝, 2020.07.30）
一直以來就是金曲獎常客的吳青峰，今年終於迎來樂團蘇打綠回歸，在以團體回歸前，他推出了個人專輯《太空人》，專輯中收錄的每一首歌曲都有著故事性，就像是一張屬於吳青峰的自傳。

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▲吳青峰推出首張個人專輯《太空人》。（圖／NOWnews資料照）
來自大陸貴陽的神祕男歌手裘德，以專輯《頒獎的時候我要缺席》搶歌王，當初一公布他的姓名時，扣除評審團，竟沒人知道他的「底細」，迷幻又復古的風格，讓每首歌曲都充滿著畫面。先前魏如萱曾經越洋電訪，裘德對於入圍金曲獎，坦言「挺幸運的」，因為製作專輯過程艱辛，能夠獲得肯定覺得很感謝。
▲裘德在網路上的背景資料十分稀少。（圖／裘德微博）
▲裘德在網路上的背景資料十分稀少。（圖／裘德微博）
 
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