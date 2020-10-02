中秋節健康出遊 全台五大踏青景點懶人包
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-10-02 09:00:00
中秋假期與家人出遊是許多民眾的首選， Booking.com 引用內部數據，選出台灣旅客在秋季推薦的 5 大健行目的地，像是今年剛開放的南投「雙龍瀑布七彩吊橋」，或是長久以來都做為熱門景點的宜蘭「太平山步道」，都是近期連假出遊時，不少旅客的選擇。
業者表示，宜蘭縣大同鄉內最著名的健行步道區就在「太平山森林遊樂區」之中，過去與阿里山、八仙山並列為台灣三大林場。園區內植被生態豐富，遊客只要沿著環形森林步道，即可觀賞到約78種以上的蕨類植物，是親子旅客不可錯過的假期景點之一。台中市和平區的「谷關七雄」則是適合想挑戰長途健行的旅客，相較之下，易步行的「斯可巴步道」更推薦給一般家庭旅客參考。沿途可以欣賞繽紛花草與自然生態，健行結束後還可回飯店泡溫泉，大大放鬆痠軟的身體。
南投縣也是是國內熱門的假期旅遊地之一，許多家庭客都喜歡前往此地旅遊，絕美的自然風光，十分適合旅客在當中健行。位於信義鄉的「雙龍瀑布七彩吊橋」在今年 6 月正式對外開放後，成為最新潮的健走景點，吊橋尾端的「雙龍瀑布」，更是讓健走完的旅客可以欣賞瀑布美景並感受涼爽舒適的空氣。
同樣是在南投縣，鹿谷鄉以茶聞名，因而有許多古道可供旅客走訪，從「八通關古道」到「橫路古道」都適合旅客遊覽。此外，「鹿谷鄉」的景點豐富，非常適合安排一趟國內短期旅遊。嘉義縣梅山鄉則擁有小萬里長城之稱的「太興岩步道」，是梅山鄉中最友善的登山步道。此步道可讓走在其中的旅客輕鬆地將梅山層層堆疊的茶園景色一覽無遺，怎麼拍都好看。