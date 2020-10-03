Xpark、嘉年華加持 周邊飯店住房率增2成
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-10-03 13:00:00
桃園青埔近期話題不斷，除了有一開幕就造成轟動的八景島水族館 Xpark ，還有期間限定的歐美主題 JETS 嘉年華，周邊飯店業者順勢推出優惠活動，像是住房送門票，或是指定消費發票可折抵房費等，讓住房率增加 2 成以上。
位在八景島水族館 Xpark 旁的 COZZI Blu 和逸飯店桃園館，即日起至 12 月 30 日推出探索 Xpark 之旅住房專案，入住即依房型贈送 Xpark 水族館門票，還可享有專屬場次，快速通關省下人擠人排隊時間，每日館內活動還有闖關遊戲 Blu Hunt 海底歷險計、說故事體驗 Blu Story 海洋說等一系列全齡互動遊樂。業者表示， 8 月開幕至今，每月住房率平均高達 95% ，新推出的住房專案是為滿足訂不到票的旅客，在 JETS 嘉年華樂園進駐後，預估帶動 1 成左右住房率。此外，林口亞昕福朋喜來登酒店表示，八景島水族館 Xpark 與桃園新光影城商場開幕後，確實提升周邊商機，為此推出優惠專案，旅客凡於昕境廣場、八景島水族館 Xpark 與桃園新光影城商場消費，即可以發票抵住房費用，最多可抵用 1,500 元，再贈價值 2,000 元的房客專屬優惠，活動推出後住房率增加 2 成。