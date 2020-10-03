金曲31／死亡之組！梁靜茹、魏如萱、鄧紫棋搶歌后

▲王若琳首度入圍金曲獎「最佳國語女歌手」。（圖／索尼音樂提供）

▲梁靜茹睽違7年再度出輯。（圖／天熹娛樂）

▲鄧紫棋新專輯講述了出道12年的心路歷程。（圖／索尼音樂提供）

合成器、人聲、鋼琴、吉他、木管、手風琴等，讓音樂的各種樣貌都表現出來。

▲許哲珮以催眠師身分製作專輯。（圖／NOWnews資料照）

▲楊乃文新專輯有許多音樂人操刀。（圖／NOWnews資料照）

《藏著並不等於遺忘》，相比過去，歌曲中飽含的情感更加細膩，

從創作歌手、演員、電台DJ，到現在成為新手媽媽，在多重身分的考驗下，重新啟動的新生活，害怕無法再創作的焦慮，卻都在當她想起還能夠唱歌創作的時候，一切豁然開朗。