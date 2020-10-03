金曲31／死亡之組！梁靜茹、魏如萱、鄧紫棋搶歌后

距離上一次發行專輯已經是7年前的事情，7年後，梁靜茹推出專輯《我好嗎？太陽依舊升起》，名稱的問候就像是溫暖的傾訴，透過她溫柔、療癒的嗓音，喚起那藏在心中的傷痛，並且得到治癒，重新找到出發力量的她，在詮釋歌曲時變得更加有張力。
鄧紫棋以專輯《摩天動物園》入圍金曲獎5項大獎，日前在視訊訪問時透露，她每個獎都想拿，專輯道盡了出道12年的心路歷程，也代表著音樂版圖的新起點，同時更是他內心的告白，2019年對她來說是人生重要的轉捩點，越過逆境後，鄧紫棋在歌曲的情緒鋪張上更顯動人。
許哲珮專輯《失物之城》是以潛意識與前世今生為概念發想，透過她的另一個職業－催眠師，以她擅長的魔幻寫實風格來呈現。專輯中的歌曲以弦樂四重奏為主，加上合成器、人聲、鋼琴、吉他、木管、手風琴等，讓音樂的各種樣貌都表現出來。
楊乃文以專輯《越美麗越看不見》叩關本屆金曲歌后，專輯聯合宋念宇、徐佳瑩、韋禮安、落日飛車等音樂人參與製作，注入不同音樂風格。把她高冷的形象、不討好的個性，通通融入在音樂中，一直以來不愛說話的她，用音樂來描述所想。
魏如萱為人母後，去年終於推出新專輯《藏著並不等於遺忘》，相比過去，歌曲中飽含的情感更加細膩，從創作歌手、演員、電台DJ，到現在成為新手媽媽，在多重身分的考驗下，重新啟動的新生活，害怕無法再創作的焦慮，卻都在當她想起還能夠唱歌創作的時候，一切豁然開朗。