連假開車出遊免驚！善用車險假日增額條款　保障自動加倍

不過，假日出遊最怕遇到行車問題，導致旅遊行程及心情受影響，產險業則推出「汽車險假日增額保障附加條款」，希望民眾在疫情解封之際，可以跟家人安心自駕暢遊全台。
旺旺友聯產物保險公司表示，汽車險假日增額保障附加條款，其內容為主保險契約有汽車第三人責任保險、駕駛人傷害險或乘客體傷責任保險等險種可加保增額附加條款，以小額保費投保，即可享有平日基本保障，假日自動加倍保障的效果，更推出投保後如達到贈送免費拖吊標準，假日期間拖吊里程數加倍，如原贈送20公里免費拖吊，加保後遇假日期間汽車發生故障或意外事故而致無法行駛時，免費拖吊里程將加倍為40公里。
不過，「假日」定義由行政院人事行政局公布的例假日，不含補班日及因天然災害或其他人為因素而導致停止辦公日，而附加條款生效期間為例假日之前一天中午12時至例假日次日之中午12時止結束，最適合假日自駕出遊族群。
此外，首推24小時事故現場服務的新安東京海上產險，近年來不斷運用數位科技將服務再升級，如客戶發生事故進線通報客服中心後，為降低保戶在事故現場的不安及壓力，首創推出「雙向溝通服務」，串接「定位派遣雲端管理平台」與「即時定位動態地圖」，保戶可透過智慧型手機快速掌握現場處理人員位置及預計抵達時間，除提升服務人員抵達事故現場時效外，讓保戶在等待時間中不會「度秒如年」。
此外，客戶在進線客服的同時，服務人員於結束通話後5分鐘內即可透過「自動分案系統」高效受理立案，即時發送受理簡訊通知保戶賠案號碼、理賠專員姓名及其連絡電話，客戶遇事故後不再擔心無人處理而「慌亂不安」。
新安東京海上產險總經理林榮泰表示，以2019年為例，「30分鐘抵達事故現場」服務比例約占全體事故現場處理件數9成。為不斷精進事故現場服務及盡心的貼近客戶需求，針對在特殊路段或偏遠地區發生交通事故的顧客，提供「LINE@雙向視訊平台」的配套服務，只要加入好友，事故現場即能在客服人員快速地引導下完成事故現場存證及備案等，以節省客戶時間並加速理賠處理。