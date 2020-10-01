大病初癒後的驚人轉折！越南第一千金投身慈善事業

三月初時，越南首富、太平洋集團董事阮漢的千金阮仙（Tien Nguyen）在英國出現疑似染疫的症狀，父親得知後不惜砸千萬包機將女兒接回越南醫治，大手筆的作法讓這名越南第一千金登上媒體版面，也讓外界對這名越南富家千金奢華的生活有更深的了解。現在，阮仙已經從新冠肺炎中康復，大病初癒的她對生活有了新的一層見解，一改從前富家女的形象，開始投入慈善活動，協助受疫情打擊的越南民眾。

根據外媒報導，阮仙疑似是在英國被同為越南知名千金的阮娥傳染新冠肺炎，當時阮娥為參加巴黎和米蘭時裝週頻繁在法國、義大利和英國間往返，隨後便出現咳嗽、喉嚨痛等症狀；返回英國後與阮仙見面，幾天後阮仙也出現症狀。

▲大病一場後，阮仙也了解到一般民眾對抗新冠肺炎的艱辛，因此決定投身慈善工作。（圖／翻攝自IG）

過去幾個月，她還擔任起公司的大使，到疫情嚴重的菲律賓贈送75萬個口罩和防疫用品給菲國外交部，並捐贈2萬5千元美金（約新台幣72萬元）作為基金協助越南弱勢家庭的小孩獲得教育，更參與其他多項慈善計畫，慷慨解囊資助貧苦弱勢。

事實上，阮仙雖然貴為富家女，但並非是無所事事的富二代，她原本就在父親的公司擔任高端時尚部的業務開發經理，負責到海外尋找時裝品牌合作，並爭取成為代理商。原本工作能力就受到肯定的她，在染病後積極投身慈善事業，也讓民眾認識到不一樣的阮仙，令她富家千金的形象得以有更豐富的意涵。