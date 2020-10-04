誤會《鬼怪》是恐怖片　「他」過5年勇敢點開：哭著看完

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誤會《鬼怪》是恐怖片　「他」過5年勇敢點開：哭著看完

記者陳雅蘭/綜合報導

calendar_today2020-10-04 11:00:00

▲《鬼怪》起初播出時，不少人以為是恐怖鬼片而不敢看。（圖／tvN）
▲《鬼怪》起初播出時，不少人以為是恐怖鬼片而不敢看。（圖／tvN）
韓劇一直以來都深受全球喜愛，觀眾往往也會先以卡司決定追劇與否，有些作品儘管陣容堅強，但有人聽到「怪劇名」仍失去興致，直到口碑起來才發現是誤會一場，《NOWnews今日新聞》特別整理「劇名很怪卻好看到炸的韓劇」票選，發現不少觀眾都曾以為《鬼怪》是恐怖鬼片而拒絕收看，5年後點開才發現「好看到不行」，甚至表示是「哭著看完它」。
▲《鬼怪》播出掀起熱潮，捧紅孔劉、金高銀等人。（圖／tvN）
▲《鬼怪》播出掀起熱潮，捧紅孔劉、金高銀等人。（圖／tvN）
在「劇名很怪卻好看到炸的韓劇」票選中，《孤單又燦爛的神－鬼怪》以55.28％拿下第一名，不少觀眾表示，當初該劇名出現時，儘管男主角是孔劉，但看到「孤單又燦爛」以及「鬼怪」時，完全失去「點開的衝動」，也把「鬼怪」誤認是令人害怕的「妖魔鬼怪」；殊不知開播後收視率集集攀升，才發現《鬼怪》不是鬼片，而是一部淒美的奇幻愛情故事。
▲《雖然是精神病但沒關係》的故事，治療不少曾因心理創傷而受苦的觀眾。（圖／tvN）
▲《雖然是精神病但沒關係》的故事，治療不少曾因心理創傷而受苦的觀眾。（圖／tvN）
除了《鬼怪》，男神金秀賢退伍後主演的《雖然是精神病但沒關係》則以24.65％位居票選第2名，這部講述因為生活的壓力，而拒絕愛情的精神病院男看護，和一名擁有反社會人格的女作家，彼此相遇後利用經歷去治療身邊人的浪漫故事；雖然收視率平平，但因為故事傳遞勇敢面對恐懼「戰勝心理創傷」的劇情，成功治癒不少人走出黑暗，每每播出都掀起討論。

▲《愛的迫降》（左）跟《她的私生活》也是話題不斷的夯劇。（圖／tvN）
▲《愛的迫降》（左）跟《她的私生活》也是話題不斷的夯劇。（圖／tvN）
《愛的迫降》起初展開宣傳時，就是以南韓人民孫藝真在使用飛行傘時，不慎被龍捲風「捲到北韓」後，遇到北韓軍人玄彬而發展一連串的「勵志愛情故事」，「超現實」的劇情果真引發討論，以15.92％拿下票選第3名，該劇也是目前韓國有線電視收視率排行中，位居第3名寶座。此外，以「做自己想做的事，一點都不奇怪」為主旨的《她的私生活》，則以4.16％榮登第4名。

完整的《NOWnews今日新聞》「劇名很怪卻好看到炸的韓劇」民調可「點此」觀看。
▲「劇名很怪卻好看到炸的韓劇」票選結果。（圖／NOWnews）
▲「劇名很怪卻好看到炸的韓劇」票選結果。（圖／NOWnews）
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