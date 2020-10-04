誤會《鬼怪》是恐怖片　「他」過5年勇敢點開：哭著看完

在「劇名很怪卻好看到炸的韓劇」票選中，《孤單又燦爛的神－鬼怪》以55.28％拿下第一名，不少觀眾表示，當初該劇名出現時，儘管男主角是孔劉，但看到「孤單又燦爛」以及「鬼怪」時，完全失去「點開的衝動」，也把「鬼怪」誤認是令人害怕的「妖魔鬼怪」；殊不知開播後收視率集集攀升，才發現《鬼怪》不是鬼片，而是一部淒美的奇幻愛情故事。
除了《鬼怪》，男神金秀賢退伍後主演的《雖然是精神病但沒關係》則以24.65％位居票選第2名，這部講述因為生活的壓力，而拒絕愛情的精神病院男看護，和一名擁有反社會人格的女作家，彼此相遇後利用經歷去治療身邊人的浪漫故事；雖然收視率平平，但因為故事傳遞勇敢面對恐懼「戰勝心理創傷」的劇情，成功治癒不少人走出黑暗，每每播出都掀起討論。
《愛的迫降》起初展開宣傳時，就是以南韓人民孫藝真在使用飛行傘時，不慎被龍捲風「捲到北韓」後，遇到北韓軍人玄彬而發展一連串的「勵志愛情故事」，「超現實」的劇情果真引發討論，以15.92％拿下票選第3名，該劇也是目前韓國有線電視收視率排行中，位居第3名寶座。此外，以「做自己想做的事，一點都不奇怪」為主旨的《她的私生活》，則以4.16％榮登第4名。
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