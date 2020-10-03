影／國中技藝生全國賽大放異彩　農工機械科創佳績

第50屆全國技能競賽甫落幕，員林農工機械科三年乙班張少羿以中區賽第一名參賽，因些微之差拿下青年組「工業機械修護」第四名，由於第一名是大學生，第二、三名則來自國手學校木柵高工，以農工學校學生獲獎，可以說雖敗猶榮，張少羿說，明年能再次挑戰並拿下好成績。

▲張少羿說，雖然本來對機械並不擅長，但認真學習後覺得能做出一件完整的作品很有成就感。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.30）

× ▲張少羿說，雖然本來對機械並不擅長，但認真學習後覺得能做出一件完整的作品很有成就感。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.30）

第50屆全國技能競賽剛在台北南港展覽館舉行完畢，今年因應國際技能競賽調整，將「綜合機械職」與「工業機械修護」合併，員林農工機械科三年乙班學生張少羿以中區第一名參賽，面對不擅長的電氣迴路考題冷靜地全力以赴，帶回全國第四名的成績，雖未能保送目標大學，但他不氣餒，將調整目標繼續前進。

張少羿一入學就向導師表明未來目標是考上台灣科大、台北科大，但他明白自己的學業成績不夠突出，因此積極參加各式技能競賽選手選拔，希望能以競賽成績獲得大學入學資格；機械科主任鄭智豪說，張少羿從高一開始就很認真訓練，包括平日晚上和假日，因為他是從零開始，但他學習的速度和意願很強，所以他可以很快地就達到老師的要求。

▲張少羿積極參加各式技能競賽選手選拔，希望能以競賽成績獲得大學入學資格。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.30）

× ▲張少羿積極參加各式技能競賽選手選拔，希望能以競賽成績獲得大學入學資格。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.30）

員林農工校長林玉芬表示，因為電氣系統經費高昂，學校沒有足夠的設備讓學生練習，所以只能找別的單位商借，因此選手能練習的時間有限。張少羿在指導老師、科主任鄭智豪教導之下，每一年都非常認真的練習，每天都往返學校與中區職訓中心，這次能打敗所有工業類的學校，拿到第四名，對於員林農工這種農業類科的學校來說，非常驕傲。

張少羿說，雖然本來對機械並不擅長，但認真學習後覺得能做出一件完整的作品很有成就感，這次比賽跟原本想的不一樣，本來以為會出的地方都沒有出到，第一天做完心情蠻不好，但第二天還是想著把它做好，可能還有機會，就再拚拚看，這次比賽雖然沒獲得前三名，但受到裁判們對於他加工精準度極高的肯定，也讓他對自己的未來更有信心。