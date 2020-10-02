從中情局長到國務卿　川普的忠僕蓬佩奧

蓬佩奧， 1963 年生於美國加州橘郡( Orange )，其家族是義大利移民的後代。蓬佩奧幼時家境並不富裕，父、母皆未受過高等教育，父親以工廠機械師傅為業養家活口；所以比起許多所謂的政二代、富二代，蓬佩奧可說是川普核心團隊裡，少數不靠裙帶關係或顯赫家世，就自己一路晉升到此地位的人。
高中畢業後，蓬佩奧考進了美國頂尖的西點軍校( United States Military Academy West Point )，並於 1986 年以優異的成績畢業； 1986 年至 1991 年的冷戰期間，蓬佩奧於美國陸軍服役了 5 年，職銜是陸軍騎兵軍官，負責東西德與和捷克斯洛伐克邊境的巡邏作業。退伍後，蓬佩奧還考取了頂尖菁英雲集的哈佛大學法學院，在 1994 年獲得法律博士的學位，於 1994 至 1996 年在華盛頓著名的威廉姆斯和康諾利律師事務所（ Williams & Connolly ）短暫擔任過律師。
法律人卻做了企業CEO 蓬佩奧白手起家
雖然有了名校光環，但蓬佩奧並不滿足於律師的頭銜，和第一任妻子離婚後，蓬佩奧離開了華盛頓，去了母親的家鄉、素有「航空首都」（ Air Capital ）之稱的堪薩斯州威奇托（ Wichita ），在那裡展現他的商業和管理才能。
1998 年，蓬佩奧和幾個西點軍校時期的好友，合夥創辦了塞耶航空航天公司（ Thayer Aerospace ），由蓬佩奧本人出任 CEO ，為航空公司製造專用機器；但幾年後因為 911 恐怖攻擊對航空業造成的打擊，公司經營狀況不若以往，他便於 2006 年賣掉股份、退出塞耶公司，在別的產業另起爐灶。
2006 年至 2010 年，蓬佩奧還擔任過森特里國際石油服務公司（ Sentry International ）總裁，專門生產石油鑽探設備，也投資過新能源初創公司向日葵風能（ Sunflower Wind ）。商場上春風得意的蓬佩奧，開始將目光投向美國政壇，而堪薩斯州也成了他政治生涯的重要起點。
初入政壇
擔任石油公司總裁期間，蓬佩奧曾競選過堪薩斯州共和黨主席一職，不過以失敗告終。 2011 年，蓬佩奧參加了堪薩斯州聯邦眾議院選舉，成功成為堪薩斯州第 4 選舉區的眾議員，當時蓬佩奧已經 47 歲，也因為眾議員的身分，再度回到闊別多年的華盛頓哥倫比亞特區，積極活躍於國會山莊，還加入了美國能源和商務委員會，同時也是極右政黨「茶黨」的成員。
茶黨的興起主要肇因於 2008 年得金融風暴，當時有許多民眾失業或破產，而茶黨運動的路線就是財政保守，呼籲美國政府應降低稅收，並通過減少政府支出，進一步減少美國的國債和聯邦預算赤字；當時的評論並把「稅已經繳夠多了（ Taxes Enough Already ）」作為茶（ Tea ）的縮寫。除了抗議歐巴馬政府的巨額開支，抗議者也對小布希政府在財政上的表現不滿，簡言之茶黨的主要訴求，就是支持政府減稅、為富人發聲，並支持小政府原則。
有分析認為，「茶黨」在外交事務上具有一定的意識形態偏見，而蓬佩奧早年的軍旅生涯，以及後來在中情局的經歷，也增加了他軍事上「鷹派」的傾向，這些都體現在他先後對中俄問題的強硬表態上。
鋒芒漸露的共和黨人
2012 年，美國駐利比亞的班加西（ Benghazi ）領事館遭到伊斯蘭激進武裝分子襲擊，導致美國駐利比亞大使等人不幸身亡。當時擔任美國國務卿的希拉蕊‧柯林頓( Hillary Clinton )雖然表示願為維安上的疏漏負責，但部分人士認為她亦有決策延誤與失職。
2014 年，蓬佩奧加入了眾議院調查班加西事件的委員會( the House Select Benghazi Committee )，蓬佩奧對電子郵件地址的追查，進而牽扯出了希拉蕊「電郵門」事件。一些專家與國會議員認為，希拉蕊使用私人郵件系統和伺服器違反了美國國務院及聯邦法律的規定；此外，批評者也指控希拉蕊明知班加西事件是恐怖攻擊，卻因距離 2012 年總統大選所剩時間不多，為了幫助歐巴馬（ Barack Obama ）順利連任，便故意誤導美國人有關這次事件的性質並延誤調查，領事館在遇襲前後都應該要有更好的維安。
美國聯邦調查局( FBI )於 2016 年再度啟動電郵門醜聞的相關調查，被認為是最後影響 2016 年美國大選、導致共和黨的川普當選的原因之一。有關事件讓蓬佩奧一戰成名，在共和黨內越發嶄露頭角，也贏得了更多黨內人士的支持和信任，並於 2014 年獲眾議院情報委員會主席麥克‧羅傑斯（ Mike Rogers ）邀請入會。
忠於川普的鷹派-從CIA局長到國務卿
2016 年，川普擊敗民主黨候選人希拉蕊，於 2017 年 1 月就任為第 45 任美國總統。雖然在競選初期，蓬佩奧並不是川普的支持者，但他從在眾議院時，就與川普的副總統彭斯( Mike Pence )交情匪淺，加上他於希拉蕊電郵門事件中的表現出色，便被彭斯推薦給川普，接任美國中央情報局( CIA )局長的位置，正式進入白宮的權力核心。
2018 年 3 月，原國務卿雷克斯·提勒森( Rex Tillerson )遭川普解除職務後，4 月 26 日，美國參議院以 57 票贊成、42 票反對的結果，通過對蓬佩奧出任美國國務卿的提名，蓬佩奧成為第 70 任美國國務卿。在這之前，蓬佩奧便已被川普委派處理朝鮮半島問題，並秘密飛往北韓，為美朝首腦會談鋪路，造就了川金二人的歷史性峰會，被視為他在中情局工作的重要成就之一；並頻繁飛往中東處理關於伊朗核武器發展的問題。
蓬佩奧上任國務卿 2 年多以來，一如川普都主打「美國優先」。然而，雖然有數年的國會經驗，並有軍人、中情局等背景，但蓬佩奧畢竟不是外交界出身，因此有分析認為，其政治能量、外交網絡有限，川普之所以選擇蓬佩奧，很大程度應該是看中他的忠誠度和執行力；對蓬佩奧而言，最重要的就是執行總統的政策及目標，竭力做川普的追隨者，而非與總統唱反調，所以也很難期望他能平衡、制約川普不穩定的外交思路與不足。不過亦有專家點出，蓬佩奧心思縝密、思維敏捷，加上知人善任，讓他在處理對北京議題上游刃有餘，也算是補足了背景上的缺陷。