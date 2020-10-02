運動巷仔內／Showtime2.0！湖人如何用快攻跑出西區冠軍

湖人今年在例行賽，場均出手31次三分球，可以投進11顆，命中率為34.9%，都是聯盟後段班的存在，這和過去LeBron James喜歡待的球隊並不相同，他們並沒有足夠優秀的後場球員，鋒線的投射能力也只能說是中等。
例行賽這支球隊的進攻效率為112，在全聯盟排名第11，以一支爭冠球隊來說，也不算是特別理想的成績。而這個賽季我們也見過多次，當紫金軍陷入半場進攻的泥沼時，他們將很難以掙脫，並且變得容易被擊敗。
可是如今他們已經打進到了總冠軍賽，將有機會拿下睽違10年後得首冠，很顯然他們找到了一種方式去和那些擁有頂尖投射的小球球隊抗衡，而這個絕招就是快攻。
在次輪季後賽和火箭的第二戰，他們打出了20:6的快攻分差，最終在末節用幾次成功的攻防轉換拉開分數，讓火箭即使投進了22顆三分球，也無法贏下來；第四戰雙方在這項數據更是來到驚人的19:2，關門的第五戰也依舊維持著17:6的巨大優勢。
而在西區決賽面對金塊，他們五戰靠快攻轟下80，本次季後賽，他們場均可以利用快攻得到15.7分，聯盟第二，僅次於首輪就被橫掃的籃網的15.8分。
而陣中的兩名球星也靠著快攻，屢屢獲得輕易得分的機會，James場均獲得6.1次快攻回合，排名聯盟第一，佔他個人出手比例的24.3%，每場以此得到7.5分，每回合平均能得1.24分，各項數據幾乎都一騎絕塵。而Davis場均2.9個回合，排名聯盟第四，佔他個人出手比例的12%，每場以此得到3分，每回合平均能得1.05分。
高階數據很明顯的展示了湖人如何做到揚長避短，在今年季後賽他們的三分球命中率也只有中等的35.5%，在16支球隊中排名第12。可是他們用高效的禁區得分(場均49.6分)、二次進攻(13.1分)，以及快攻，來彌補自身半場進攻效率上的不足。
若從單純從數據上來看，投進2顆三分球等同於命中3次兩分球，可是在數據上沒有明顯透露出來的訊息是：當你三分球3投2中時，會產生籃板，而對手將有可能利用這個機會打出漂亮的轉換進攻，獲得一次輕易得分的機會。
而湖人就是看到了這一點，並且加以利用，透過James、Davis、Alex Caruso、Danny Green等人的運動能力，以及James和Rajon Rondo驚人的視野，他們成功的打出了反制效果。這也說明籃球是一個有機體，在場上的技戰術絕非死板的教條主義，不可依樣畫葫蘆。求新求變才是王道，也才能發揮出奇制勝的效果。