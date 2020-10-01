柯文哲：台海若打起來 真的不得了 馬言論其實不離譜
柯文哲：台海若打起來 真的不得了 馬言論其實不離譜
記者 陳弘志 / 台北報導
calendar_today2020-10-01 11:28:40
台北市長柯文哲１日表示，台海如果打起來，真的不得了，所以一定要非常慎重。我方要避戰，但不能表現畏戰，他也指出馬英九的兩岸發言，如果前後合起來看，其實不那麼離譜。
記者問「馬前總統的一些兩岸發言，部分人表示不能接受」？柯文哲回答，他個人的經驗是這樣，有時候聽馬講一句話，要看前言後語，如果合起來看，不至於離譜那麼多。但如果你只是截了中間一句，例如「首戰即終戰」，如果前面、後面都不看，光看那一句會嚇一跳，但如果你前面後面都看一看，就知道意思。柯文哲說，「其實我跟你講，台海如果真的一打起來，真的不得了！所以一定要非常慎重，我們也不避戰、不畏戰，但是也不能太輕率」。
記者問「國台辦說，沒有海峽中線」，柯文哲說，「要是我看完這一句話，馬上就回去看看什麼軍備要準備的，再準備多一點，哪些經濟要加強的，趕快準備。有一句話很重要，勿恃敵之不來，恃吾有以待之。如果我們整個國家的安全是寄託在人家的善意上面，那我跟你講，那實在太危險了。但對方要講甚麼，你也沒辦法，所以轉過頭來，趕快準備」。記者問「馬英九說戰爭是千萬人頭落地」，柯文哲回答，「戰爭還是很可怕的，但是這樣，我們要避戰，但不能畏戰。你一畏戰，對方就像狼一樣，你一表現畏戰，狼群就會踴上來。有時候明明知道一打很危險，但是絕對不能擺出一種我怕你的樣子」。