半導體大咖高啟全傳離開紫光 未來動向備受關注
記者許家禎/台北報導
calendar_today2020-10-01 11:37:22｜update2020-10-01 11:38:04
曾任華亞科董事長、南亞科總經理的高啟全，有台灣DRAM教父之稱，5年前轉戰中國大陸紫光集團，引起業界議論。而現在傳出，現為全球執行副總裁的高啟全，5年合約到期，認為階段性任務達成，因此不續約，並自10月起離開紫光，消息一出再度震撼業界。
高啟全在半導體經歷完整，曾任美國Fairchild電子公司工程師、Intel 研發部經理，1987年回國後於台積電就職，1989年創辦旺宏電子，1995年受王永慶之邀進入南亞科擔任執行副總，2004年在英飛凌與南亞科注資下成立華亞科。2015年高啟全在台灣擔任華亞科董事長暨南亞科總經理，而後轉戰中國大陸紫光集團擔任全球執行副總裁、長江存儲執行董事及代行董事長、武漢新芯執行長等職務。
中國大陸扶植半導體產業，除併購外，也積極挖掘台灣半導體頂尖人才，希望自給自足，高啟全轉戰中國大陸紫光，等於成為中國大陸國家級NAND Flash產業的重要推手。而在高啟全帶領下，長江存儲開發了3D NAND快閃記憶體專利，但DRAM發展就相對緩慢，如今傳出他離開紫光，業界認為未來不排除他會回到台灣繼續半導體相關事業，高啟全下一步動態備受各界關注。