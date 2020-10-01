NBA／AD34分壓陣、詹皇準大三元 湖人首戰逆轉勝熱火
NBA／AD34分壓陣、詹皇準大三元 湖人首戰逆轉勝熱火
記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-10-01 11:40:19
NBA總冠軍賽第一戰今(1)日登場，西區頭號種子湖人對決東區大黑馬熱火，湖人首節一度落後雙位數到半場打完就靠「三分雨」逆轉戰局，終場以116:98獲勝，「一眉哥」Anthony Davis攻下最高34分，「詹皇」LeBron James挹注25分13籃板9助攻「準大三元」。
首節湖人一度落後10分以上，但之後打出一波55比25攻勢，上半場全隊砍進11顆三分球，距離NBA史上半場紀錄只差2顆，有趣的是此紀錄是2017年詹皇率領的騎士寫下的。上半場打完湖人以65:48反超，也成為1996-97年以來首支總決賽上半場從落後雙位數到領先雙位數的球隊。
易籃後，第三節開局，湖人打出15:3攻勢，持續拉開領先，也把時間打進垃圾時間。儘管熱火在第四節回敬一波14:4仍挽回不了頹勢，終場湖人以18分之差拿下首戰勝利。熱火方面Jimmy Butler攻下全隊最高23分5助攻，替補Kendrick Nunn挹注次高18分，主力中鋒Bam Adebayo未能發揮僅拿8分4籃板。Tyler Herro替補半場受傷的Goran Dragic上場貢獻14分。