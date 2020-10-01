王識賢為戲苦練民俗技藝　「一纏緊手就磨破」

戲劇《神之鄉》，正於桃園大溪取景拍攝中。因該劇角色皆身懷不同技藝，從神將操演、打陀螺、刻木雕、小喇叭吹奏到搬家技術，可說是各種領域都囊括，開拍前演員們更各自進行特訓。王識賢與李玉璽飾演父子，劇中兩人承襲了桃園大溪當地的陀螺技藝，戲外更特意拜師國寶級的陀螺達人阿海師，開拍三周前便開始瘋狂苦練。

▲《神之鄉》 王識賢（右）、李玉璽為戲苦練陀螺。（圖 / 東森提供）

× ▲《神之鄉》 王識賢（右）、李玉璽為戲苦練陀螺。（圖 / 東森提供）

兩人先從小陀螺開始練習，沒想到光纏繩子就是一門學問。李玉璽表示：「從纏繩、拋丟出去再拉回來，陀螺每個動作都有不同的眉角，就連纏繩的綁法都是一門學問。而且打陀螺時的手感非常重要，只有不停練習，才能把自己的手感技巧練起來。」王識賢更是訓練第一天就綁大陀螺，綁到手破皮，每次練習都流汗流到全身衣服濕透，笑說：「大陀螺一顆至少都要5、60公斤，它的麻繩甚至比我大拇指還粗，我一纏緊，就感覺到我的手被磨破了。後來我們練習手上都要貼滿膠帶防護，不然都會磨得滿手傷痕。」

▲李玉璽為戲勤練打陀螺。（圖 / 東森提供）

× ▲李玉璽為戲勤練打陀螺。（圖 / 東森提供）

開始訓練以後，李玉璽會在家裡停車場瘋狂練習，跟王識賢兩人更是拍攝空檔時，看到空地就拿著陀螺打。且不論碰面還是私下都在討論打陀螺，還會拍下練習影片傳給對方互相討教。王識賢笑說：「我們父子倆戲裡最重要的情感寄託就是陀螺，沒想到私下的互動模式也跟戲裡超像，一見面就都是陀螺的話題，正式拍攝時都不用特別培養就入戲了。」但正式開拍後，他們才發現拍攝時的陀螺戲，比之前練習都要困難。因為要配合鏡頭位置，打出去後還要定點在一個位置轉，非常考驗功力。