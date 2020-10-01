方文琳替獄中兒照顧小孩　憶起女兒「半夜吐全身」慘況

八點檔《生生世世》方文琳近來在劇中升格做「阿嬤」，代替獄中兒子照顧小孩，強褓中的嬰兒哭鬧不分時間，經常折騰一整晚，還要帶著生病的嬰兒奔走求醫，忙得不可開交，讓方文琳整個人累到精神耗弱。

▲方文琳（右）在《生生世世》中代替獄中兒子照顧小孩。（圖 / 台視提供）

× ▲方文琳（右）在《生生世世》中代替獄中兒子照顧小孩。（圖 / 台視提供）

方文琳透露生第一胎時，心情十分緊張，即便小孩沒有醒來，自己也會時不時起來查看，

3至4小時就要餵一次奶，即使小孩在睡夢中，也會讓孩子邊睡邊吃。而大女兒優優在2、3歲時，經常半夜哭醒，在爆哭之後吐奶，方文琳表示：「如果來得及就讓她吐在地上，但通常是來不及，所以通常是吐滿我全身跟床單。」

方文琳

經常在大半夜清理床單、換洗衣服，好在後來慢慢可以抓準優優吐的時機點，便趕快把小孩抱離開床邊，笑說：「因為吐在自己身上比較好清理！」

▲方文琳（右）之前照顧大女兒相當心累。（圖 / 台視提供）

× ▲方文琳（右）之前照顧大女兒相當心累。（圖 / 台視提供）

方文琳兩個女兒目前都還沒嫁人，她說：「不想太早當阿嬤！」她表示一直有提醒兩個女兒要多觀察、做好準備再打算：「我都跟小孩說多玩一玩，不是不專心的玩！是希望她們多看看，但若意外懷孕也沒辦法，都有教她們要好好的保護好自己。心智成熟、有經濟能力後再來考慮要不要生小孩，要不然真的是『貧賤夫妻百事哀』。」方文琳戲中為了照顧孫子不分日夜，但若是兩個女兒要請媽媽「托嬰」，方文琳則是笑著拒絕，她說：「我一直有跟她們說不會幫忙帶小孩，但可以幫忙『玩』小孩，或者偶爾一天，讓夫妻倆散散心。但專職帶小孩，抱歉，我不要！」