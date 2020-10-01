廈門經商男在陸驗出陽性 一親友出現症狀採檢結果陰性
廈門經商男在陸驗出陽性 一親友出現症狀採檢結果陰性
記者許家禎/台北報導
calendar_today2020-10-01 14:31:19
中央流行疫情指揮中心昨(30)日指出，接獲中國大陸官方通報檢出1名自我國入境廈門之COVID-19(新冠肺炎)陽性無症狀個案，為一本國籍50多歲男性。而指揮中心今（1）日指出，其相關密切接觸者有一位有症狀，但採檢為陰性。
指揮中心30日指出，接獲通報後隨即啟動調查，經查該名個案為本國籍50多歲男性，長期於廈門經商，曾於今(2020)年1月返台，6月前往廈門工作。個案於今年8月19日與妻子一同返台，9月21日一同前往廈門，並於9月21日至28日間多次採驗PCR及血清抗體。其中個案9月22日採驗血清抗體之結果為IgM、IgG皆陰性，但血清總抗體為陽性(與個案6月14日於廈門當地採驗血清抗體結果相同)。而9月21日、22日、24日及26日採驗PCR，僅26日檢出陽性；27日、28日採驗結果尚未取得。而指揮中心進行疫調掌握接觸者共33人。今日最新消息是，該名男性有位在台灣的接觸者因為有症狀，因此採檢，結果為陰性。