NBA／2011年後首度贏下總冠軍賽G1 但詹皇對G2有陰影
NBA／2011年後首度贏下總冠軍賽G1 但詹皇對G2有陰影
記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-10-01 15:45:20
湖人當家球星「詹皇」LeBron James今(1)日在總冠軍賽繳出「準大三元」全面成績單，助隊以116:98擊敗熱火，也是James在2011年之後，首度在總冠軍賽第1場贏球，不過賽後提到第2戰James直呼陰影更大。
James生涯10度率隊闖總決賽，但首度不是隊內場均最高分，而是「一眉哥」Anthony Davis，今天首戰同樣是Davis攻下全場最高34分，而James則挹注25分13籃板9助攻「準大三元」。James上一次在總冠軍賽G1贏球要追溯到2011年，還效力熱火時期，首戰力克獨行俠但G2落敗，最終還以2比4無緣冠軍，儘管今天終於相隔9年拿下首戰勝利，但展望G2 James有陰影，「該死的，那場球賽到現在還讓我頭痛。」
James說，「我們要拿下G2那是最重要的，回去重看比賽，專注分析細節，找到可以改進的地方，我相信即便贏球也能獲取經驗，我很期待明天全對的影像分析會議，找到讓我們在G2表現更好的方法。」