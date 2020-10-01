美眾院支持代表處更名 外交部：持續積極聯繫
記者張志康/綜合報導
calendar_today2020-10-01 14:42:06
美國共和黨眾議院「中國工作小組」日前發布報告，建議美方與台展開自由貿易協定談判，並允許駐美代表處改名「台灣」。外交部發言人歐江安今（1）日表示，將就相關議題持續與美方積極聯繫。
由美國聯邦眾議院15位共和黨眾議員組成的「中國工作小組」（China Task Force）於30日召開記者會，公布其所撰擬的政策報告。報告中指出，中國大陸多年來對美國長期利益構成的威脅與挑戰，並指出台灣是中共陰影下的民主捍衛者、美國的安全盟友，美國將支持台灣獲取自我防衛及執行「整體防衛構想」（ODC）所需不對稱戰力。此外，報告中也建議美國政府應與台灣展開貿易談判、允許駐美代表處更名為「台灣代表處」，而美國國會應儘速通過「台灣保證法」、「台灣主權象徵法」、「台灣獎學金法」等台灣相關法案。對此，外交部發言人歐江安今日表示，對於美國國會議員關注並支持深化台美關係、呼籲政府採取具體行動以全方位強化台美關係，外交部誠摯感謝。針對「中國工作小組」報告所提與台灣相關議題，外交部將持續與美國行政部門及國會積極聯繫，以深化台美友好夥伴關係。