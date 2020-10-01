奉天宮媽祖契子女中秋團圓 102歲人瑞契子獻禮切蛋糕
奉天宮媽祖契子女中秋團圓 102歲人瑞契子獻禮切蛋糕
記者任禮清、陳惲朋／嘉義報導
calendar_today2020-10-01 16:50:00
中秋月圓人團圓，具400年歷史的嘉義縣奉天宮開台媽祖，也運用今（1）日的中秋節，舉辦「開臺媽祖契子女中秋回宮大團圓」活動，來自全國各地的契子女們，相邀回奉天宮參拜開臺媽祖﹔102歳的媽祖契子林福來先生，代表所有的媽祖契子向開台媽獻禮、切蛋糕。
奉天宮開台媽祖駐台近400年，每年的中秋月圓日，都會舉辦「開臺媽祖契子女中秋回宮大團圓」活動。今天媽祖契子女回宮團拜，非常特別的邀請102歲百歲人瑞，媽祖契子林福來先生，與95歲國寶級書法大師陳岳山賢伉儷，一起參與契子團圓，歡度中秋活動，祭拜儀式後，何達煌董事長代表媽祖致贈3位人瑞紅包賀壽，場面溫馨。奉天宮董事長何達煌首先率領全體董監事、人瑞林福來先生、國寶級書法大師陳岳山賢伉儷及各界團拜、上香、獻禮祈福﹔人瑞契子林福來(曾任奉天宮董事44年)也代表契子們向媽祖獻禮，並與各界代表切蛋糕祝壽，現場也準備平安圓、長壽米粉、元寶水餃與各式點心，分享給來自全國各地的契子女與信眾。
何達煌表示，為求育兒的順利與心靈的安心，父母親大都會求助於所信仰的神明，讓孩子當神明的契子。奉天宮開台媽祖是信眾的精神寄託，也是「囝仔ㄟ守護神」，給媽祖做契子女是新港傳統禮俗。「拜契」的儀式，是父母親帶領子女到奉天宮，向媽祖祈願孩子能夠成為媽祖的契子女，並將香火袋在媽祖香爐前旋繞沾取爐煙後，再把香火袋遂掛於孩童頸項，稱為「縣貫」，成為媽祖契子女。