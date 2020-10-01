NBA／總冠軍賽G1熱火慘敗！英雄哥難堪紀錄kobe也有過
NBA／總冠軍賽G1熱火慘敗！英雄哥難堪紀錄kobe也有過
記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-10-01 15:43:18
熱火20歲菜鳥後衛「英雄哥」Tyler Herro前一輪東區決賽才有單場37分的驚艷表現，但今(1)日總冠軍賽首戰卻令人失望，影響比賽的正負值寫下難堪的-35，追平1997年總決賽球員的最低數值，繼湖人傳奇球星「黑曼巴」Kobe Bryant後首人。
Herro今天替補受傷的先發後衛Goran Dragic在下半場先發出賽，全場打了31分鐘，僅次Jimmy Butler的34分鐘，不過手感不佳18投只有6中，儘管拿到熱火第3高分14分，外帶4籃板3助攻，但有2失誤，正負值-35是全場最低。根據美國媒體《Statmuse》統計，Herro此役正負值-35，追平1997年以來總決賽球員的最低正負值，自1997年以來，唯一一個在總決賽中打出-35的球員是Kobe，在2008年總決賽的第6場比賽。
Herro是去年選秀會上以第13順位被熱火帶走，他在東區第4戰挺身而出，單場37分、命中14求雙雙寫下生涯新高，更創下菜鳥在NBA分區冠軍賽史上最高分紀錄，幫助熱火聽牌。