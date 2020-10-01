農田水利會改制新任署長：專款專用於農民
新頭殼newtalk
calendar_today2020-10-01 19:09:25
農田水利會升格成公務機關農田水利署，改為官派制，今（1日）起正式掛牌營運，其中農水會千億資產收歸國有也再度掀起熱議。農水署首任署長蔡昇甫承諾，所有資產會專款專用在農民身上，兩千八百名員工的權益皆不變，並表示未來農水署的資產運用一定公開透明。
農水會原屬公法人性質，如今改制，除了外界擔心官派恐造成地方綁樁等疑慮外，財產轉移也備受關注。據農委會統計，農水會約有七百億元現金，以及一千五百多億元的不動產，總資產超過兩千億，現則全數收歸國有。農水署今舉行揭牌交接儀式，對於財產轉移爭議，蔡昇甫表示，過去政府委託農田水利會照顧農民、提供灌溉服務，水利會資產本就用在農民身上，現在由國家直接服務農民，絕對不會讓農民的權利有所減損，會專款專用於各項農民灌溉業務，地方水利會小組長的經費支持不會改變，員工工作權、福利制度也與原本一致。
蔡昇甫強調，水資源分配十分重要，未來將會加強農田水利建設，提高用水效率，善用現今科技擴大服務嘉惠農民，並改善老舊設施，各地水利處也都有成立農田水利小組，會持續加強溝通。另外，給立法院的預算書也會清楚寫出資產用途，不會有強占農民資產的問題。新聞來源為Newtalk 新頭殼