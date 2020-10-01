大白熊口罩趕上光織影舞　迎接秋節首波人潮

嘉義車站前沉睡大白熊口罩再度變裝，換上「星空伴月口罩」，搭配設計「月亮」造型的夜間發光裝置，結合《光織影舞》的主視覺文字，以及周邊月兔的妝點，讓大白熊趕搭浪漫秋節與光影風潮。秋節連假開跑全國最大夜遊光影藝術展，實現對夢幻仙境的真實感受。

《秋-鏡花水月》全台最大的巨型3D月亮漂浮在北香湖湖面，就好比是一顆美味的蛋黃酥，並將於中秋節當日，與天上月對成「雙滿月」；《冬-漫天飛雪》長達10公尺的半透明隧道像是哆啦A夢的格列佛隧道(縮小隧道)。《夏-浩藍星夏》創造100公尺長的星空步道，呈現點點光影，藍光穿透水霧，就好比夜空中飛舞的螢火蟲。而《春-光織影舞》的多彩織帶像是閃耀光芒的七彩彩虹。以管樂器造型發想的地景裝置藝術《獨豎一格》就像是剛烤好的美味金牛角。《生命的色彩》高低不一的燈桿像極了蓄勢待發的小天燈，帶來夜間大地的燈光秀。而閃亮秘境《星羅棋布》隨音樂變化的燈光，讓人有如置身迪斯可舞廳的錯覺。

今年中秋與雙十連假嘉義市多了一股浪漫氛圍，自10月1日起至11月1日每晚6至10時，全國最大光影藝術夜遊展將在北香湖公園登場，活動會場將設置3個入口，為維持動線順暢，建議民眾採順時針方向入場

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市府於活動期間例假日及前一天 (10/1-10/4、10/8-10/11、10/16-10/18、10/23-10/25及10/30-11/1，共計17天)晚間6時至10時，於建國一、二村(舊燈會區)靠近志航街及嘉義車站後站靠近中興路口，提供交通接駁車服務，而交通處也配合推出週六(10/3、10/10、10/17、10/24、10/31)晚間(6時30分至9時)搭乘光林我嘉線至北香湖公園，就有機會拿到桃城雞排與光林我嘉聯名推出的商品抵用券及限量版光林我嘉乖乖，詳情參考光織影舞活動官網https://reurl.cc/R1vvkr。