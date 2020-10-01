為歐陽娜娜叫屈　邱毅：用罵小女孩掩飾紅眼症玻璃心

邱毅分析，痛批歐陽娜娜的分成四類人，一是是搞台獨而位高權重者，蘇貞昌為其中代表。發現連小女孩都敢挑釁台獨，還登上央視舞台唱起「我的祖國」，當然徹底傷了他的一顆「玻璃心」，所以拿出法辦大刀肆意揮舞，以展現威風，也好遮掩內心的病態。
第二類人是犯了紅眼症，酸葡萄吃太多的人。這些人心想在台灣電視台嘶吼表演一晚，才賺個3000台幣，憑什麼歐陽娜娜可以日進斗金，人比人氣死人，只好將怒氣發洩到小女孩身上了！
第三類人更有趣了。以前在馬英九執政時，有人還千拜託萬拜託，爭取到央視主持中秋晚會，另有人甚至到北大唸EMBA，看看能不能找到大發利市的機會，現在眼看自己乏人問津，歐陽娜娜卻可上台唱「我的祖國」，暗裡私下是捶胸頓足，玻璃心碎了一地，不跳出來痛批一番，怎能平復內心的創傷。
第四種人是看風向，迎著風強表態，向畸形社會展現「台灣南波萬」，覺得不駡駡歐陽娜娜，就不能表現自己「愛台灣」，所以當然前仆後繼，不可落於人後了！
邱毅認為，這些痛批歐陽娜娜的人，關鍵就是自卑沒自信，可憐之人必有其可恨之處，這些睜著紅眼症，展現著玻璃心，滿嘴酸葡萄的逐臭之夫（或之婦），此時此刻也只能透過罵歐陽娜娜來治療其精神病了。說真格，我是挺同情他們的！