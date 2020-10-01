百貨景氣指標周年慶爆人潮　首日6店15億業績可望達標

新光三越台北南西店周年慶今日開跑，遇上中秋連假首日，人潮一早就塞爆大門口，預估單日人潮破10萬人，將刷新往年紀錄。而新上任的董事長村上英及吳家第三代副董事長兼總經理吳昕陽也到場加油打氣，早上11點前走向2樓，觀看首日人潮進出，還特別拿手機記錄下來。
新光三越指出，周年慶首日首度遇上中秋節，今日由台北南西店、台中中港店、桃園站前店、嘉義垂楊店、台南中山店及高雄三多店領軍開跑。首波6店從早上11點一開店即湧入搶購人潮，不出國商機加上中秋連假，確實帶動消費者的購物熱潮，其中精品、化妝品、家用家電，為大幅成長的三大趨勢業種。
其中，宅經濟發威，使得65吋以上大尺寸電視銷量大幅成長6成，按摩槍、按摩椅銷量成長3成，而精品家電則以D牌高價的吸塵器及空氣清淨機、智慧電子衣櫥、氣炸鍋等最暢銷。而國人不出國轉往百貨精品消費，更帶動國際名品業績大幅成長。再加上領先同業的線上APP系統周年慶同步開搶，業者預估全台首波6店周年慶今日將可望順利達成15億元業績目標。
國人不出國，趁著周年慶「報復性」消費，不只新光三越衝出好業績，台中大遠百周年慶9月24日開跑，在全館滿5000送500、信用卡加碼等好康加持下，業績開出紅盤，整體業績較去年同期成長15%，其中以國際精品、化妝品、3C家電等業種表現亮眼。
而微風廣場周年慶自9月17日到10月12日，業者觀察到精品消費力道強勁，消費100萬全館滿額禮開店不到10分鐘就全數兌換完畢。周年慶期間精品珠寶銷售業績表現最為搶眼，多家國際精品珠寶品牌持續出現千萬大單頂級客，活動不到10天已經超過10位，擁有百萬刷手實力的顧客也突破百位，預估今年周年慶整體業績將有3%到5%的成長。
台灣防疫有成，消費力道不容小覷，統一時代百貨台北店也配合4天中秋假期，推出化妝品滿2,000送300、全館指定櫃位滿3,000送400的活動；遠東SOGO百貨忠孝館則先以秋季和風節，為11月中的周年慶暖身，集結近70家廠商，帶來正宗的日式美食及優質工藝品。京站則自9月16日至10月5日推出史無前例的周年預備慶「鈔錢佈數」，全館3800送500元、祭出1+1商品超值組合。