法網／女雙首輪告捷！頭號種子謝淑薇組合直落二晉級
記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-10-01 18:41:32｜update2020-10-02 14:40:08
世界女雙球后、我國網球一姊謝淑薇和捷克搭檔Barbora Strycova榮膺法網女雙頭號種子，今(1)日在首輪登場，最終以6:1、6:4直落二力退「美澳聯軍」Maria Sanchez／Astra Sharma，全場耗時69分鐘。
昨天女單次輪賽事，謝淑薇以1:6、4:6不敵波蘭19歲小將Iga Swiatek，無緣32強，將重心放在今晚的女雙賽事。台捷組合在前一站羅馬紅土女雙奪冠，為法網添信心，今天首輪第一盤展現壓制力，於第2局率先破發對手，儘管下局遭回破，但就只讓對手拿到這1局，台捷組合連拿3局以6:1收下首盤。
次盤前半，台捷組合陷入亂流丟掉前3局，所幸第4局穩住陣腳、連拿3分強勢保發，接著回破對手2個發球局，連拿5局搶先聽牌，儘管第9局讓對手保發，但下局台捷組合一口氣連灌4分，終場以6:1、6:4勝出。次輪對手將是捷克Marie Bouzkova／荷蘭Arantxa Rus，捷荷搭檔昨天以6:4、4:6、6:4擊敗同樣未列種子的羅馬尼亞Ana Bogdan／瑞典Rebecca Peterson。