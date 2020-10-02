再表支持！美國加速港人難民申請　首次列入接收名單

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再表支持！美國加速港人難民申請　首次列入接收名單

國際中心蔡姍伶/綜合報導

calendar_today2020-10-02 06:26:38

▲美國眾議院和國務院近日通過最新有關香港人權和難民申請加速的法案，資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國眾議院外委會和國務院，近日都通過、公布最新有關香港人權和難民申請加速的法案，資料照。（圖／美聯社／達志影像）
昨天( 1 日)是中共建政 71 周年國慶日，但就如去年一樣，香港又再爆發示威衝突，多人因此被捕。眼見香港問題短期內無解，美國政府也通過最新涉港法案，為接收外逃港人做準備。
綜合外媒報導，美國眾議院外交關係委員會 1 日在無異議的情況下，通過《香港人自由和選擇法案》（ Hong Kong People's Freedom and Choice Act ），提供可能有被迫害之虞的在美港人臨時保護身份，並加速他們取得難民資格的程序。
法案由民主黨籍的眾議員馬利諾夫斯基（ Tom Malinowski ）領銜提出，他曾在 6 月底提出同名法案，在修改與簡化後，於 9 月 29 日重新提出。根據美國立法程序規定，法案還須待眾議院、參議院全院通過、遞交給總統簽署後才會生效。

雖然具體法案內容及細節尚未被透露，但有消息指出，法案對曾因參與和平抗議而被逮捕、起訴的港人，以及曾在支持香港抗爭組織中擔任過要角的管理人員、急救人員、記者、法律人員等，有助於加速他們申請難民身分的程序。
另一方面，美國國務院也在 9 月 30 日公布， 2021 財政年度計劃接收的 15000 名難民中，香港首次被納入難民分配名單，與伊拉克、薩爾瓦多、危地馬拉、宏都拉斯、古巴和委內瑞拉歸作同一類；也是美國應對《港區國安法》(港版國安法)實施後的最新行動之一。
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