再表支持！美國加速港人難民申請 首次列入接收名單
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-10-02 06:26:38
昨天( 1 日)是中共建政 71 周年國慶日，但就如去年一樣，香港又再爆發示威衝突，多人因此被捕。眼見香港問題短期內無解，美國政府也通過最新涉港法案，為接收外逃港人做準備。
綜合外媒報導，美國眾議院外交關係委員會 1 日在無異議的情況下，通過《香港人自由和選擇法案》（ Hong Kong People's Freedom and Choice Act ），提供可能有被迫害之虞的在美港人臨時保護身份，並加速他們取得難民資格的程序。法案由民主黨籍的眾議員馬利諾夫斯基（ Tom Malinowski ）領銜提出，他曾在 6 月底提出同名法案，在修改與簡化後，於 9 月 29 日重新提出。根據美國立法程序規定，法案還須待眾議院、參議院全院通過、遞交給總統簽署後才會生效。
雖然具體法案內容及細節尚未被透露，但有消息指出，法案對曾因參與和平抗議而被逮捕、起訴的港人，以及曾在支持香港抗爭組織中擔任過要角的管理人員、急救人員、記者、法律人員等，有助於加速他們申請難民身分的程序。另一方面，美國國務院也在 9 月 30 日公布， 2021 財政年度計劃接收的 15000 名難民中，香港首次被納入難民分配名單，與伊拉克、薩爾瓦多、危地馬拉、宏都拉斯、古巴和委內瑞拉歸作同一類；也是美國應對《港區國安法》(港版國安法)實施後的最新行動之一。