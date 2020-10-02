NBA／費城新任總教練確定了 前快艇冠軍教頭將前往執教
NBA／費城新任總教練確定了 前快艇冠軍教頭將前往執教
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-10-02 07:46:52｜update2020-10-02 07:47:31
雖然今年賽季結束後和洛杉磯快艇分道揚鑣，不過冠軍教頭Doc Rivers依舊相當搶手，根據《ESPN》報導，他已經和費城76人達到協議，雙方簽下一份5年合約。
快艇本季坐擁全NBA最豪華的陣容，但卻讓人失望的在季後賽第2輪就被金塊給擊敗，而身為總教練的Rivers也在季後承擔責任去職，不過由於他過去輝煌的執教成績，仍有許多球隊希望延攬他來執掌兵符。76人這個賽季同樣花了大錢組建了一支相當不錯的陣容，然而整支球隊化學效應不佳，尤其是兩名球星Joel Embiid和Ben Simmons打法上有些矛盾，導致球隊無法打出理想的表現。
在上周三面試之後，76人總管Elton Brand對於Rivers相當滿意，在經過幾天的談判之後，最終順利達成了簽約協議。而在得知了這個消息之後，Embiid也第一時間在社群網站上表達歡迎這位名帥的訊息，「歡迎來到這座有著兄弟般情義的城市Doc Rivers！！！我為未來和我們球隊正在建設的事業感到激動。費城萬歲！」