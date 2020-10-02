NBA／下一季和KD誰來投最後一擊？厄文：過去一直都我投
NBA／下一季和KD誰來投最後一擊？厄文：過去一直都我投
體育中心/綜合報導
calendar_today2020-10-02 08:06:54
籃網兩大球星Kevin Durant和Kyrie Irving這一季雖然都因傷坐壁上觀，但嘴巴從來沒停過，不停的在節目上語出驚人。今天Irving在被問到下一個賽季誰更適合來執行最後一擊時，給出了這樣一個答案。
Irving過去就以超強的個人進攻能力，以及關鍵時刻的「大心臟」所著稱，他在2016年總冠軍賽在Stephen Curry面前砍進的那顆三分球，幫助騎士拿下最後的冠軍。不過下個賽季開始，他將和個人能力也相當突出的4屆得分王Kevin Durant來合作，那麼未來在比賽剩下最後10秒、球隊還落後1分時，要由誰來投最後一球呢？
對此Irving表示，「這取決於誰的手感更火燙。可以考慮來一個1、3號位的擋拆，或是直接拉開一對一單打，以及任何對球隊有幫助的事情。不過有一件事我一直很樂於做的就是，我感覺過去我一直是我效力的球隊中最好的最後一投選項。」
但接著他表示，下季開始Durant應該是自己生涯首次感覺到「也可讓這傢伙來投這球」的球員，而此語一出也讓外界認為他是在暗諷前隊友「詹皇」LeBron James。不過根據數據專家Kirk Goldsberry統計，Irving和James在合作的三個球季中，兩人在最後五分鐘內差5分的比賽，後者的個人數據全面佔優，命中率微42%，而反觀Irving僅36.7%。