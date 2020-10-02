MLB／勇士完封紅人、運動家逆轉白襪 雙雙晉級下一輪
MLB／勇士完封紅人、運動家逆轉白襪 雙雙晉級下一輪
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-10-02 08:35:20
大聯盟外卡賽今天繼續如火如荼的進行，勇士今天再度完封對手，取得下一輪系列賽的門票，將等待小熊和馬林魚之間的勝者；而運動家則是擊敗了白襪，接下來將和太空人進行對決。
昨天勇士和紅人激戰到延長賽第13局，最終前者才靠著F. Freeman的再見安打贏得比賽。今天他們再接再厲，先發投手I. Anderson主投6局只被敲2安丟1分，加上Marcell Ozuna和Adam Duvall雙雙開轟，終場以5:0完封對手。而另一場比賽，在首戰輸球的運動家，上一場比賽扳平戰局後士氣大振，今天兩隊先發都投不滿2局，就開始啟用車輪戰來迎敵，白襪雖然先取得3分領先，但4局下運動家在捕手Sean Murphy的兩分砲帶領下，吹起反攻號角，單局灌進4分；雖然白襪下個半局追平，不過運動家第5局Chad Pinder敲出致勝的2分打點安打，最終球隊也以6:4贏球晉級。
目前外卡戰來到尾聲，美聯光芒、洋基和太空人都在昨天直落二橫掃對手晉級，而運動家也在之後以1:2逆轉勝出；國聯方面，目前只有勇士一隊確定出線，道奇、紅雀和馬林魚系列賽戰時以1:0領先。