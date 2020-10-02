NBA／被嗆最後一擊能力不如厄文和KD 詹皇：我沒有弱點
NBA／被嗆最後一擊能力不如厄文和KD 詹皇：我沒有弱點
體育中心/綜合報導
calendar_today2020-10-02 09:38:34
針對昔日小老弟Kyrie Irving在節目上表示「他才是球隊中最後一擊的最佳人選」言論，「詹皇」LeBron James在接受《ESPN》記者Dave McMenamin採訪時拒絕對此做出回覆，但也強調自己「沒有弱點」。
Irving和James過去曾攜手幫助克里夫蘭騎士拿下隊史首冠，不過之後前者主動要求離隊，並表示「不願和James一起打球」，雖然兩人之後冰釋，但近期他在誇獎籃網隊友Kevin Durant關鍵時刻的能力時，疑似又嘲諷了James。當在節目上被問到最後10秒差1分時，會選擇誰來執行最後一擊的問題時，Irving表示過去都是自己，但現在他會認同Durant也有這樣的能力，「這取決於誰的手感更火燙。可以考慮來一個1、3號位的擋拆，或是直接拉開一對一單打，以及任何對球隊有幫助的事情。」
之後Irving又說，「我感覺過去我一直是我效力的球隊中最好的最後一擊選項。」此話也引起外界的討論，認為他是在表示自己在騎士時是比James更優秀的關鍵殺手。對此，James不願多作回應，他僅表示「無論在進攻還是防守上，我都沒有弱點，只要我能讀懂對方的防守，我就能利用它。我能把自己放在成功的位置上。」