NBA／35歲詹皇比6年前還強 柯爾認證：他投籃更有自信了
NBA／35歲詹皇比6年前還強 柯爾認證：他投籃更有自信了
記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-10-02 10:14:02｜update2020-10-02 14:40:24
金州勇士連4年在總冠軍決賽和「詹皇」LeBron James領軍的球隊交手，勇士主帥Steve Kerr近日上節目談到昔日對手再次打進總冠軍賽，認為James狀態比6年前還好，尤其進攻端轉變，投籃更加自信。
Kerr在接任勇士總教練後，不得不花費大量時間和精神為對抗James做準備，自Kerr執掌兵符後，勇士和James交手已有38次，其中22次是在總決賽。Kerr在節目上解釋了為什麼他相信James已經35歲了，但看上去比他在效力邁阿密熱火時期的巔峰狀態還要好。
Kerr說，「我認為事實上LeBron的狀態比6年前在邁阿密打球時還要好得多。從那時候開始，他的進攻就產生了巨變，對於投射更加有信心。這是熱火現在必須面對的棘手問題。」
本季總冠軍賽昨天上演第一戰，James率領湖人以116:98逆轉擊敗熱火，James繳出25分13籃板9助攻「準大三元」全面成績單，證明身手依舊非凡。第二戰將於台灣時間明天上午9點登場。