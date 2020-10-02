NBA／外界預測湖人橫掃熱火奪冠 巴特勒：我不能苟同
NBA／外界預測湖人橫掃熱火奪冠 巴特勒：我不能苟同
記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-10-02 10:41:44｜update2020-10-02 14:40:38
昨天NBA總冠軍賽首戰熱火以98:116遭逆轉吞敗，3名先發主力還受傷可能將缺席次戰，傷勢較輕的「士官長」Jimmy Butler回應外界預測湖人可能因此橫掃熱火奪冠，Butler直說，「恕我不能苟同。」
主控Goran Dragic昨天只打了15分鐘就退場，賽後檢查為左腳足底筋膜撕裂，而主戰中鋒Bam Adebayo經MRI檢查為頸部扭傷，根據權威記者Shams Charania報導，兩人恐怕明天次戰都無法出賽。但都未排除續戰的可能性。腳踝扭傷的Butle昨天仍撐完全場，賽後表示雖有些疼痛，但應該沒大礙，受訪時被問球隊遭橫掃出局的可能，他說，「大概每個人都覺得湖人一定會贏，昨天的場面會連續再來3場，但抱歉恕我不能苟同。」
而可能替補Dragic先發的菜鳥後衛「英雄哥」Tyler Herro坦言和湖人對位確實有難度，「我們要打出幾乎完美的表現，才能擊敗他們。」也認為Adebayo無法出戰，將嚴重影響戰局，並表示熱火的防守、對抗和籃板是提升重點。