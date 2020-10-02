親近幕僚驚爆確診 川普：與妻子已受檢、隔離
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-10-02 11:12:17｜update2020-10-02 13:41:03
美國總統川普的幕僚希克斯（ Hope Hicks ）， 2 日遭媒體報導新冠病毒的檢測結果呈陽性反應，確定感染新冠肺炎，由於她 2 天前才和川普一起搭機前去辯論會，消息傳出後也讓人擔心川普的身體狀況，他則在推特上表示已經與妻子接受檢測，將開始隔離程序。
綜合外媒報導，希克斯與川普一家的關係相當親密，近日更是頻頻出現在造勢場合等公開活動，本週她還陪著川普一同前往俄亥俄州參加首場辯論會，以及明尼蘇達州的造勢現場；活動結束後希克斯身體出現不適，檢測後確定感染新冠肺炎。川普總統稍早已向福斯新聞證實此事，並於推特上表示，希克斯工作勤奮卻感染新冠肺炎，此事讓人感覺很糟，至於他和妻子梅蘭妮亞也已經接受檢測，目前正在等待結果出爐，同時夫妻倆也會啟動隔離程序。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。