親近幕僚驚爆確診　川普：與妻子已受檢、隔離

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親近幕僚驚爆確診　川普：與妻子已受檢、隔離

國際中心蔡姍伶/綜合報導

calendar_today2020-10-02 11:12:17｜update2020-10-02 13:41:03

▲由於親近幕僚確診新冠肺炎，川普證實已與妻子梅蘭妮亞一同接受檢測並開始隔離程序。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲由於親近幕僚確診新冠肺炎，川普證實已與妻子梅蘭妮亞一同接受檢測並開始隔離程序。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
美國總統川普的幕僚希克斯（ Hope Hicks ），　2 日遭媒體報導新冠病毒的檢測結果呈陽性反應，確定感染新冠肺炎，由於她 2 天前才和川普一起搭機前去辯論會，消息傳出後也讓人擔心川普的身體狀況，他則在推特上表示已經與妻子接受檢測，將開始隔離程序。
綜合外媒報導，希克斯與川普一家的關係相當親密，近日更是頻頻出現在造勢場合等公開活動，本週她還陪著川普一同前往俄亥俄州參加首場辯論會，以及明尼蘇達州的造勢現場；活動結束後希克斯身體出現不適，檢測後確定感染新冠肺炎。
川普總統稍早已向福斯新聞證實此事，並於推特上表示，希克斯工作勤奮卻感染新冠肺炎，此事讓人感覺很糟，至於他和妻子梅蘭妮亞也已經接受檢測，目前正在等待結果出爐，同時夫妻倆也會啟動隔離程序。

 
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